NASA Ingenuity completa il 34° volo: è una prova dopo l'aggiornamento software

Mentre NASA Perseverance continua l'esplorazione dello Yori Pass (vicino al delta del cratere Jezero), NASA Ingenuity ha ripreso a volare. In precedenza avevamo scritto del 33° volo avvenuto sul finire di settembre 2022 che era stato caratterizzato dalla presenza di un detrito che si era impigliato a una delle estremità dell'elicottero ma che comunque non aveva comportato l'annullamento dello spostamento.

Ora invece siamo arrivati al 34° volo del drone marziano che però non è servito per spostarsi da un punto a un altro quanto piuttosto per provare un nuovo aggiornamento software. Non è la prima volta che ci sono aggiornamenti di questo tipo che consentono di mantenere efficienti i sistemi, rispondere a nuove esigenze (considerando che la missione sta durando più del previsto) e consentire di rimanere in prossimità del rover Perseverance che fornisce il collegamento con la Terra attraverso gli orbiter e al Deep Space Network. Ecco le ultime novità.

NASA Ingenuity completa il 34° volo su Marte, ma è una prova

Come riportato dal Flight Log ufficiale, il 34° volo ha visto uno spostamento orizzontale nullo così come una velocità rispetto al suolo di 0 km/h (non essendosi spostato). Si tratta sostanzialmente di un "saltello" (hop). Invece la quota massima è stata pari a 5 metri, inferiore quindi a quella massima raggiunta in passato pari a 12 metri durante i voli 10, 11 e 15. La durata è stata di soli 18,3" mentre il campo volo è sempre quello denominato X raggiunto dopo il 33° volo.

A spiegare cosa è successo Joshua Anderson (del JPL) con un post sul blog ufficiale. L'ingegnere ha spiegato come la squadra che lavora a NASA Ingenuity ha lavorato per installare un nuovo aggiornamento software, come scritto sopra. Cos'è cambiato? Il drone ora potrà cercare di evitare ostacoli nel momento dell'atterraggio garantendo così un volo più sicuro in tutto il percorso.

Inoltre l'elicottero potrà impiegare mappe che mostrano l'elevazione del terreno così da semplificare la navigazione. Del resto rispetto ai luoghi di partenza (Wright Brothers Field), la zona del delta del cratere Jezero ha una conformazione diversa e ricca di ostacoli (non ci sono più distese quasi del tutto pianeggianti con, al più, qualche duna di sabbia).

Anderson spiega come con la NavCam (a bassa risoluzione, in bianco e nero e rivolta verso il terreno) NASA Ingenuity potrà analizzare il terreno nella zona designata per l'atterraggio e poi deviare il proprio percorso se dovesse rilevare una zona più sicura nelle vicinanze. Si potranno così evitare rocce che fuoriescono dal terreno e che potrebbero sbilanciare il drone durante l'atterraggio.

Il secondo miglioramento permette di evitare che un terreno non pianeggiante venga interpretato come una virata anomala da parte dell'elicottero. Grazie a una cartografia digitale con i dati di elevazione NASA Ingenuity potrà volare in maniera più affidabile e precisa e atterrare in luoghi più impervi. Anderson conclude scrivendo "il 34° volo potrebbe non sembrare molto, ma è stato il primo di Ingenuity con questo aggiornamento software. La squadra utilizzerà i risultati di questo semplice volo per iniziare a testare queste nuove capacità, assicurandosi che tutto funzioni come previsto sulla superficie di Marte".

