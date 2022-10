NASA Perseverance: individuato il sito dove depositare i campioni per Mars Sample Return

Dopo le novità su NASA Curiosity (che ha raggiunto un nuovo sito interessante) si torna a parlare dell'altro rover statunitense, NASA Perseverance. La sua missione sta progredendo come previsto e mentre continua la raccolta e l'analisi dei campioni si guarda anche al futuro. Infatti, come sappiamo, la missione Mars 2020 prevede una prima fase di raccolta dei campioni mentre nei prossimi anni ci sarà anche Mars Sample Return.

Quest'ultima si prefigge di riportare sul nostro Pianeta dei campioni di suolo e atmosfera marziani che potranno essere studiati con i più sofisticati strumenti a disposizione dell'umanità (e migliori di quelli del rover stesso). Se non verranno battute sul tempo dalla Cina con la missione Tianwen-3, ESA e NASA saranno le prime agenzie a riportare sul dei campioni da un altro pianeta mentre fino a questo momento abbiamo riportato "solo" campioni dalla Luna e da asteroidi. Proprio per quanto riguarda Mars Sample Return sono state annunciate le ultime novità in questi giorni.

NASA Perseverance e i campioni per Mars Sample Return

Come scritto a luglio, le due agenzie hanno cambiato la strategia operativa per Mars Sample Return e questo significa che non sarà costruito un nuovo rover per il recupero dei campioni ma piuttosto una coppia di droni simili a NASA Ingenuity mentre lo stesso NASA Perseverance avrà un ruolo più centrale anche in questa fase.

NASA e ESA si sono accordate per creare il primo sito (o cache) di deposito di parte dei campioni raccolti finora dal rover marziano. Si tratta di un momento importante perché sarà necessario riuscire a ritrovarli tra alcuni anni nonostante le possibili tempeste di polvere che si scatenano su Marte, soprattutto nel periodo invernale.

La zona individuata è quella di Three Forks che si trova alla base dell'antico delta del fiume che riempiva il cratere Jezero. Qui verranno depositati metà dei campioni raccolti dal rover mentre l'altra metà resterà all'interno del rover stesso. Si tratta di una strategia che consente di avere il doppio delle possibilità di riuscita (i campioni sono raccolti dalle medesime rocce). In particolare il deposito di Three Forks sarà il "piano di backup" mentre quello principale prevede che NASA Perseverance consegni direttamente i campioni al lander con il razzo per il lancio in orbita.

Thomas Zurbuchen (amministratore associato della NASA) ha dichiarato "mai prima d'ora un prelievo scientificamente curato di campioni provenienti da un altro pianeta è stata raccolto e collocato per il ritorno sulla Terra. NASA e ESA hanno esaminato il sito proposto e i campioni di Marte che verranno distribuiti in questo sito al più presto il mese prossimo. Quando quella prima provetta sarà posizionata sulla superficie, sarà un momento storico per l'esplorazione spaziale".

Attualmente il rover ha raccolto campioni da 14 rocce, un campione di atmosfera e utilizzato tre provette per rilevare la potenziale contaminazione terrestre dei campioni. Come precisato però da Ken Farley (della Caltech), lasciare i campioni sul suolo marziano non segnerà la fine delle operazioni di Perseverance, anzi. Il rover continuerà a raccogliere campioni in futuro e si dirigerà verso la sommità del delta, dove sembra ci sia un'area geologicamente interessante.

Per quanto riguarda invece Mars Sample Return, dall'inizio di ottobre 2022 è iniziata la nuova fase per il completamento della missione. In particolare gli ingegneri e gli scienziati si concentreranno sulla parte di sviluppo e prototipazione delle componenti che saranno impiegate, ci sarà la valutazione del software e dell'hardware e infine le strategie di riduzione del rischio.

La missione si dovrebbe concludere nel 2033 quando i campioni arriveranno sulla Terra. L'ESA avrà il compito di sviluppare il braccio robotico che sarà posizionato sul lander e che preleverà i campioni da Perseverance per posizionarli nel razzo e l'orbiter che catturerà il razzo in orbita. Come spiegato dall'agenzia, l'orbiter di Mars Sample Return sarà il più grande che sarà in orbita intorno a Marte con una lunghezza di 38 metri (compresi i pannelli solari) e un'altezza di 7,5 metri.

