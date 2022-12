Starshield è la proposta di SpaceX per il Dipartimento della Difesa statunitense

Negli scorsi giorni l'FCC statunitense ha annunciato di aver concesso l'autorizzazione per far lanciare a SpaceX 7500 satelliti Starlink di seconda generazione nel prossimo futuro. Questi saranno più grandi e potenti e versatili rispetto alle soluzioni attuali tanto che il loro design è stato pensato per poter essere impiegato con il potente vettore pesante Starship (che nel frattempo sta venendo sviluppato a Boca Chica).

Inizialmente Starlink è stata una proposta di connettività Internet satellitare a bassa latenza e alta velocità pensata per gli utenti domestici (e mercato consumer). Successivamente la proposta si è ampliata con un piano dati più costoso ma migliore per quanto riguarda alcune caratteristiche passando poi per la versione business/corporate utilizzato, tra gli altri, da Google per i suoi servizi cloud. Nelle scorse ore è emersa anche una nuova proposta della società di Elon Musk, chiamata Starshield, e pensata per il Dipartimento della Difesa statunitense e più in generale per la sicurezza nazionale.

SpaceX guarda ai contratti del Dipartimento della Difesa USA

La società ha già collaborato in passato con le varie agenzie del Dipartimento della Difesa statunitense lanciando satelliti spia (le cui caratteristiche rimangono secretate). Quello che sembra essere Starshield è invece un programma completo che possa funzionare su diversi livelli e con diversi scopi in base alle esigenze del DoD.

Sul sito ufficiale viene per esempio scritto che "Starshield sfrutta la tecnologia Starlink di SpaceX e la capacità di lancio per supportare gli sforzi di sicurezza nazionale. Mentre Starlink è progettato per uso consumer e commerciale, Starshield è progettato per uso governativo, con un focus iniziale su tre aree". Queste tre aree sono osservazione terrestre, comunicazione, lanciare carichi utili.

Nel primo caso SpaceX potrà lanciare satelliti all'interno del programma Starshield che possano effettuare rilevazione terrestre su più livelli compresa l'elaborazione dei dati, così che gli utenti (governativi) possano accedervi più facilmente.

Non poteva mancare la parte di comunicazione, dove l'esperienza di Starlink è stata fondamentale. Un esempio che potrebbe aver colpito il Dipartimento della Difesa (nonostante le problematiche legate ai costi) è quanto accaduto in Ucraina dove la connessione satellitare in LEO della società si è dimostrata fondamentale sul campo e resistente anche agli attacchi dei russi. In ultimo, attraverso i propri vettori (Falcon 9 o Starship), sarà possibile lanciare in orbita satelliti realizzati da terze parti per supportare le operazioni del DoD.

Essendo un servizio legato alle operazioni di sicurezza, difesa e attacco, SpaceX ha anche precisato che "Starlink offre già una crittografia dei dati utente end-to-end senza pari. Starshield utilizza funzionalità crittografiche aggiuntive ad alta sicurezza per ospitare payload classificati ed elaborare i dati in modo sicuro, soddisfacendo i requisiti governativi più esigenti".

La società di Elon Musk non è attualmente quotata in borsa. Per sostenere il suo business si affida a contratti con aziende private, contratti governativi e federali (sia per la NASA che per il DoD), agli abbonamenti Starlink di vario genere oltre agli investimenti di un numero imprecisato di figure private. Questo permette a SpaceX di non dover rendere conto "al mercato" ma solamente a un numero limitato di persone permettendo una gestione più flessibile.