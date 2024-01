Il lander lunare JAXA SLIM si è risvegliato! La missione può continuare

Come abbiamo avuto modo di scrivere negli scorsi giorni, il lander JAXA SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) ha effettuato un soft landing sulla superficie della Luna trasmettendo per alcune ore dati utili e immagini permettendo agli ingegneri di acquisire importanti informazioni e confermando così che il Giappone è la quinta nazione a essersi posata sul suolo lunare.

Purtroppo a causa di un problema a uno dei propulsori principali (in particolare la perdita di un ugello), il lander non è allunato nella posizione corretta ma inclinato frontalmente con i pannelli solari rivolti verso ovest. Questo non ha permesso a JAXA SLIM di ricaricare le batterie come previsto con gli ingegneri che hanno deciso di lasciare il 12% di carica residua per permettere al lander di "risvegliarsi" nel caso il Sole tornasse a illuminare correttamente quella zona (cratere Shioli). Nel frattempo la navicella NASA LRO è riuscita a catturare un'immagine che mostra l'avvenuto atterraggio con la posizione precisa, come ci si aspettava.

Il lander JAXA SLIM si è risvegliato sul suolo della Luna

Ci si aspettava di avere novità per l'1 febbraio quando il Sole, in fase di tramonto nella zona di atterraggio, avrebbe potuto illuminare i pannelli solari e ricaricare le batterie (con il lander che è programmato per uscire dallo standby e contattare la Terra). La JAXA ha comunque continuato a inviare messaggi verso la Luna per cercare di "non perdere la chiamata" del lander lunare nipponico.

Fino a poche ore fa, la situazione era invariata e non erano state segnalate risposte. Qualcosa è però cambiato alle 21:11 (ora italiana) quando le antenne di AMSAT-DL hanno captato un segnale proveniente dalla Luna. Dopo alcuni minuti è stato confermato che effettivamente si trattava di JAXA SLIM che ha cercato di contattare le antenne in ascolto per un primo contatto, fino alle 21:21 (ora italiana).

Il lander ha poi continuato a trasmettere anche alle 22:02 mentre, nel momento in cui scriviamo, non è ancora stato captato il segnale del rover LEV-1 che dovrebbe trovarsi nelle vicinanze e che è fornito anch'esso di un piccolo pannello solare (e che ha la capacità di contattare la Terra indipendentemente dal lander). LEV-2 invece era provvisto solo di batterie e non era prevista una lunga vita operativa (un paio d'ore). Questo significa che LEV-2 non dovrebbe più funzionare né trasmettere.

L'astronomo amatoriale (ma decisamente affidabile) Scott Tilley ha iniziato un'analisi dei dati forniti da AMSAT-DL per confermare che il segnale fosse effettivamente di SLIM. La conclusione preliminare è che si tratta effettivamente di un segnale proveniente dalla Luna e tutto farebbe pensare che sia proprio il lander lunare nipponico. Pur non essendoci certezza assoluta (per il momento), tutto farebbe pensare che si tratti effettivamente di SLIM e non di un possibile segnale di altri dispositivi o interferenze dovute ad altri satelliti o sonde. Una base era stata fornita inizialmente con le trasmissioni al momento dell'allunaggio, delle quali la provenienza era certa.

Attualmente la JAXA non ha confermato il contatto con SLIM e l'agenzia spaziale non ha dato informazioni su cosa accadrà precisamente dopo che il lander avrà ristabilito una connessione stabile. Non sappiamo se l'agenzia intende cercare di modificare la posizione dello Smart Lander for Investigating Moon sfruttando il motore principale ancora funzionante (che aveva ancora un po' di propellente) oppure se cercherà "solamente" di continuare ad acquisire dati utili nella posizione attuale. Secondo alcuni calcoli preliminari il Sole dovrebbe tramontare nella zona dell'allunaggio il 31 gennaio alle 10:00 (ora italiana). Il lander avrà quindi alcuni giorni per poter caricare completamente le proprie batterie per poi riuscire a impiegare l'energia immagazzinata per continuare le operazioni. Questo farebbe pensare che la JAXA non utilizzerà i propulsori fino a quando il Sole non sarà completamente tramontato, sfruttando ogni minuto di luce disponibile.