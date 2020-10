Il lancio di SpaceX Crew-1 rinviato almeno fino all'inizio di novembre

Prima delle ultime novità, SpaceX Crew-1 avrebbe dovuto essere lanciata il 23 ottobre. Ma in una nota della NASA ora si legge che invece il lancio è stato posticipato almeno fino alla prima metà del mese di Novembre 2020 per via di alcuni controlli ulteriori da parte della società di Elon Musk.

Come annunciato pubblicamente, la modifica del lancio di SpaceX Crew-1 permetterà di effettuare ulteriori test hardware e le revisioni dei dati. Inoltre ci sarà modo di analizzare quanto accaduto con un lancio di un razzo Falcon 9 (GPS III SV04) che ha visto un comportamento non nominale con un incremento di pressione imprevisto per una parte del primo stadio.

SpaceX Crew-1: la sicurezza prima di tutto

Ovviamente la sicurezza dell'equipaggio formato da tre astronauti NASA (Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker) e uno JAXA (Soichi Noguchi) è il principale pensiero. Quindi ogni minima possibilità di problemi deve essere esclusa, nonostante la presenza di sistemi di sicurezza aggiuntivi.

Kathy Lueders (dirigente NASA) ha voluto comunque confermare l'ottimo rapporto con SpaceX. Lueders ha infatti dichiarato durante l'annuncio del rinvio del lancio che "con l'elevata cadenza delle missioni che SpaceX esegue, ci offre davvero una visione incredibile di questo sistema commerciale e ci aiuta a prendere decisioni informate sullo stato delle nostre missioni".

Allo stato attuale, nonostante queste misure prudenziali, gli altri lanci accordati tra NASA e SpaceX utilizzando lanciatori Falcon 9 sono ancora confermati. Oltre a SpaceX Crew-1 troviamo anche quello di Sentinel-6 Michael Freilich (10 novembre) e CRS-21 (fine novembre o inizio dicembre).

Chiaramente lanciare un equipaggio umano e lanciare dei satelliti (per quanto costosi) hanno impatti diversi sulle dinamiche di controllo della sicurezza. C'è anche da considerare che questo sarà il primo lancio effettivo di una capsula Crew Dragon, dopo il successo del test Demo-2.

Alla capsula della missione SpaceX Crew-1 è stato dato il nome di Resilience. L'obiettivo è quello di arrivare sulla ISS portando nuovi esperimenti e membri dell'equipaggio a bordo della stazione orbitante. Ci saranno anche una serie di prove importanti.

Se tutto andrà come previsto, arriveranno le capsule Cygnus (Northrop Grumman), il nuovo modello di SpaceX Dragon nella versione per il trasporto di rifornimenti e il test senza equipaggio della Boeing CST-100 Starliner. Inoltre saranno previste anche alcune passeggiate spaziali (EVA) e poi l'attesa per un nuovo avvicendamento a bordo.