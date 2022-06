I risultati del test Wet Dress Reharsal di NASA SLS per Artemis I

Negli scorsi giorni abbiamo scritto dell'esecuzione del test Wet Dress Reharsal per il grande razzo NASA SLS della missione Artemis I diretta verso la Luna (ma senza equipaggio). Si tratta di un prova fondamentale perché simula la sequenza di lancio del razzo senza però l'accensione finale dei motori. In precedenza erano emersi alcuni problemi che avevano bloccato l'esecuzione del test per tre volte.

Dopo aver riportato lo Space Launch System dalla zona di lancio al grande edificio VAB per le modifiche e riparazioni necessarie, alla seconda uscita in direzione del Launch Complex 39B le cose sono andate decisamente meglio (anche se non sono mancati gli imprevisti). Questo potrebbe segnare una svolta per le tempistiche di lancio che potrebbero portare Artemis I nello Spazio prima della fine dell'estate 2022.

NASA SLS e il test per Artemis I

Nel blog ufficiale della missione si può leggere come la prova all'1:37 del 21 giugno (ora italiana) quando mancavano 29" alla fine del conto alla rovescia. Tra le note positive bisogna sottolineare come l'agenzia e i partner siano riusciti a completare il caricamento di tutti i serbatoi di NASA SLS (i due del Core Stage e i due dell'ICPS). Non era mai accaduto prima.

Tra gli imprevisti è stata segnalata una perdita di idrogeno da uno dei bracci a disconnessione rapida che si trovano nella zona inferiore-posteriore della Mobile Launch Platform e che serve a svuotare il Core Stage. Tra le operazioni tentate dalla squadra c'è stata quella di riscaldare la zona terminale del braccio per poi raffreddarla nuovamente così da cercare di sigillare la guarnizione correttamente. Il problema non è stato però risolto (e non è comunque associabile all'altra perdita rilevata durante il precedente test di aprile).

Per evitare che il conto alla rovescia si fermasse, si è così deciso di "mascherare" il problema al computer di lancio. Questo ha permesso di raggiungere i 29" dalla fine del conto alla rovescia. Grazie a questa modifica è stato possibile anche provare a passare i comandi del lancio dal computer di terra a quello del razzo, una fase delicata che doveva essere provata.

L'ultima interruzione è avvenuta per un allarme segnalato dal computer di volo. Nelle intenzioni dell'agenzia spaziale la fine del conto alla rovescia di NASA SLS sarebbe dovuto avvenire a T-9,3", tuttavia questo non è stato possibile. Tra gli altri problemi c'è stato quello legato a una valvola di azoto gassoso non correttamente funzionante, il limite di pressione raggiunto dall'ICPS per il serbatoio dell'ossigeno liquido e infine dell'erba è andata a fuoco in prossimità del razzo. La NASA non ha ancora deciso se i dati raccolti sono sufficienti per pensare a un lancio in agosto. Probabilmente ci sarà un aggiornamento nelle prossime settimane.

