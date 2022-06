L'ESA ha aggiornato il software dell'orbiter Mars Express dopo 19 anni

L'obsolescenza programmata in campo spaziale sostanzialmente non esiste. Gli ingegneri puntano a realizzare soluzioni che possono durare in ambienti critici per un lungo periodo anche senza intervento diretto umano. Un ultimo esempio ci arriva grazie a ESA e in particolare alla sonda Mars Express che è stata lanciata il 2 giugno 2003 e che da allora sta funzionando in orbita intorno a Marte.

Grazie al suo lavoro è stato possibile cercare acqua sul Pianeta Rosso oltre a fornire immagini ad alta risoluzione. Un altro compito importante è quello di far comunicare i rover presenti su Marte (sia quelli statunitensi che, in una prova, anche il cinese Zhurong) con la Terra e viceversa. Come tutti gli strumenti tecnologici, può essere necessario un aggiornamento del software per migliorare le funzionalità di uno dei suoi strumenti scientifici. Questo è quello che è successo negli scorsi giorni.

ESA aggiorna il software della sonda Mars Express

Secondo quanto riportato in un post sul sito dell'agenzia spaziale europea, a essere stato aggiornato è il software che comanda lo strumento conosciuto come MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding). Interessante ricordare che proprio questo strumento è un fondamentale contributo italiano alla missione visto che nasce dalla collaborazione di INAF e ASI.

Come spiegato da Carlo Nenna (di Enginium), si è trattata di una sfida impegnativa considerando che lo strumento era stato pensato una ventina di anni fa e che l'ambiente di sviluppo era basato su Windows 98 di Microsoft (uscito di scena nel 2006). Lo scopo dell'aggiornamento è quello di "migliorare la ricezione del segnale e l'elaborazione dei dati a bordo". Il risultato aumenterà la quantità e la qualità dei dati scientifici.

In particolare Andrea Cicchetti (di INAF) ha aggiunto che le raccolte di dati saturavano velocemente la memoria di sistema anche con dati di scarsa utilità. Con il nuovo aggiornamento software per ESA Mars Express si potranno scartare i dati inutili concentrandosi solo su quelli che servono veramente permettendo di osservare un'area più ampia.

Ci si potrà così concentrare sulle aree del polo sud marziano con la raccolta di dati in alta risoluzione per confermare la presenza di acqua liquida (in quanto ricca di sali). In passato infatti era emersa la possibilità della presenza di un grande giacimento di acqua liquida delle dimensioni di 20 x 30 km nascosto a 1,5 km di profondità. Grazie al nuovo software potrebbe essere possibile fare chiarezza.

