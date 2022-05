Artemis I: gli ultimi aggiornamenti in vista del Wet Dress Rehearsal di NASA SLS

I lavori per lanciare correttamente il grande razzo spaziale NASA SLS (Space Launch System) della missione Artemis I diretto in orbita intorno alla Luna per poi rientrare sulla Terra, senza equipaggio, sono in corso. Gli ultimi aggiornamenti risalivano a circa una settimana fa, ma l'agenzia spaziale statunitense vuole mantenere informati tutti gli appassionati (e i contribuenti).

Come sappiamo questi lavori serviranno a completare il primo test Wet Dress Rehearsal (WDR) dopo che i precedenti tentativi non sono stati portati a termine. Si tratta di una prova fondamentale in quanto simula tutte le operazioni pre-lancio e serve a validare tutti i sistemi coinvolti (non solo il razzo in sé ma anche il rifornimento propellente, sistemi elettrici/elettronici, etc.).

NASA SLS, si continua a lavorare sul razzo spaziale

Nell'ultimo aggiornamento rilasciato dalla NASA circa il lavoro sullo Space Launch System si è parlato sia della Mobile Launch Platform (la torre di lancio mobile dove si trova agganciato il razzo) sia del vettore. In particolare sono stati stretti nuovamente i bulloni delle flange per le linee che portano l'idrogeno al razzo spaziale. Questo dovrebbe permettere di evitare le perdite che hanno comportato il blocco di un precedente WDR.

Grazie a questa operazione gli ingegneri hanno verificato che le guarnizioni dei bulloni non sembrano avere problemi di perdite anche se la prova vera e propria sarà quando all'interno delle tubazioni passerà l'idrogeno a temperature criogeniche. Come misura preventiva anche un filtro (per l'elio, gas utilizzato per spurgare i sistemi) che si trovava nelle condotte inferiori della Mobile Launch Platform è stato spostato in una nuova posizione.

Si è poi lavorato sullo stadio superiore di NASA SLS e in particolare sulla valvola dell'elio per l'ICPS (Interim Cryogenic Propulsion Stage). Un problema sarebbe sorto a causa di un o-ring che si è allentato ed è entrato nella valvola non permettendone la chiusura completa. I tecnici hanno quindi deciso di sostituire parte delle componenti a valle della valvola. Come precisato però, non è ancora chiara l'effettiva origine del problema. Si sta quindi studiando affinché questo problema non si ripresenti.

Altro punto che è stato aggiornato riguarda la fornitura di azoto gassoso (utilizzato per proteggere l'avionica durante il caricamento del propellente). Per razzi grandi come NASA SLS ne serve molto e il fornitore ha dovuto aggiornare i propri impianti per evitare di causare ritardi nei prossimi Wet Dress Rehearsal (WDR) e durante il lancio.

La navicella Orion non ha subito danni a causa dei temporali verificatisi nei giorni del WDR di aprile, come stabilito da un'ispezione da parte dei tecnici. Quando tutti i lavori in corso e gli ulteriori test saranno portati a termine si potrà pensare di riportare il grande razzo spaziale fuori dal Vehicle Assembly Building verso il Launch Pad 39B. Attualmente non ci sono date precise per prove e lancio. Secondo le finestre di lancio possibili, un primo tentativo di lancio potrebbe avvenire non prima del 26 luglio.

