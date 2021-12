Elon Musk: nuovo video dei motori del razzo Super Heavy che si muovono

Si sta avvicinando la fine dell'anno e questo significa che presto avremo il verdetto della valutazione d'impatto ambientale dell'FAA e, se tutto andrà per il meglio (per SpaceX) ci potrà essere il primo test orbitale di Starship. Lo stesso Elon Musk aveva dichiarato in precedenza che un lancio sarebbe stato possibile già a partire da gennaio 2022. Nel frattempo a Boca Chica (Texas) si sta continuando a lavorare e proprio grazie al miliardario abbiamo un nuovo spettacolare video di Super Heavy.

Starship Super Heavy engine steering test pic.twitter.com/VG4RQAGuyk — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2021

Ricordiamo che il sistema di lancio chiamato Starship è composto da una navicella (Ship) posizionata nella zona superiore e alta circa 50 metri. Nella parte inferiore invece c'è un razzo alto 70 metri e chiamato Super Heavy (con l'identificativo per ogni unità denominata Booster). Un vero colosso, superiore in altezza a NASA SLS e al Saturn V delle missioni Apollo permettendo di trasportare un carico utile di 100 tonnellate in orbita bassa terrestre (senza rifornimento ulteriore).

Elon Musk mostra un video del razzo Super Heavy di Starship

Nel video caricato in un tweet si può vedere la base del grande razzo Booster 4 dove si trovano i motori Raptor 1 atmosferici. Come sappiamo, attualmente questo vettore può contare 29 motori ma nella versione definitiva saranno 33, secondo quanto dichiarato da Elon Musk in passato e ribadito recentemente. Ma non è finita qui.

Il video si concentra sulla parte centrale dove si trovano 9 motori che si possono muovere in tutte le direzioni per consentire correzioni di traiettoria (Thrust Vector Control). Non si tratta di una novità in senso assoluto. Diversi vettori possono compiere quell'operazione (per esempio proprio lo stadio centrale di NASA SLS ma anche i 3 Raptor 1 atmosferici di Ship di Starship).

Se nei video che abbiamo visto in passato dei "salti" di Ship i motori a muoversi erano al massimo tre, con Super Heavy le cose si fanno ancora più spettacolari con ben nove unità che si spostano all'unisono. Sappiamo poi che SpaceX ha intenzione di introdurre diverse migliorie in futuro.

Elon Musk ha infatti scritto che ogni motore Raptor 1 può produrre fino a 185 tonnellate di spinta. Ma questo è solo l'inizio perché i nuovi Raptor 2 (dei quali è appena iniziata la produzione e il test a McGregor in Texas) potranno superare le 230 tonnellate di spinta. Certo, rimane l'incognita della fase produttiva e dell'affidabilità, come emerso grazie a una comunicazione interna nelle scorse settimane. Se verranno risolti i problemi, nel corso del 2022 saranno diversi i test orbitali che ci attendono.

Le unità di Super Heavy che arriveranno in futuro avranno 33 motori Raptor 2 con 13 motori che saranno in grado di muoversi (gimbal). Anche la configurazione di Ship cambierà: avrà 9 motori in totale con 3 Raptor atmosferici in grado di muoversi e 9 Raptor Vacuum. Attualmente invece può contare su 3 Raptor atmosferici e 3 Raptor Vacuum (RVac).

Booster 4 è stato posizionato sul supporto per il lancio orbitale (Orbital Launch Mount) vicino alla grande torre da oltre 120 metri che formano l'Orbital Launch Site. Secondo Elon Musk sarà la coppia Booster 4 e Ship 20 a essere impiegata per il primo test orbitale, ma ovviamente ci potrebbero essere alcune modifiche in base a quali saranno i risultati dei futuri test.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !