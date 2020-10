Elon Musk: la prima SpaceX Starship su Marte nel 2024?

Mentre continuano i test per SpaceX Starship in Texas, negli scorsi giorni Elon Musk ha cercato di dettare una roadmap per definire le tempistiche che porteranno su Marte. Se nel 2024 l'essere umano tornerà a mettere piede sulla Luna, nello stesso anno ci potrebbe essere una Starship (senza equipaggio) su Marte!

Ovviamente questo traguardo, oltre che essere significativo è anche piuttosto ambizioso. Non si tratta di inviare un piccolo rover o un lander (operazione già difficile) ma una navicella di diversi metri testando tecnologie nuove. Elon Musk ci ha abituati sia alle dichiarazioni forti, ma anche a successi in ambito spaziale aprendo una nuova era per le aziende private nel settore spaziale.

La scelta del 2024 per Marte è data non solo dalle difficoltà tecnologiche nella realizzazione di SpaceX Starship ma anche legate alle meccaniche planetarie. Bisognerà aspettare che il Pianeta Rosso sia in una posizione favorevole per il viaggio e questo accade ogni 26 mesi, circa.

Attualmente a Boca Chica i test stanno proseguendo su Starship. Grazie a una costruzione semplificata, alla velocità con la quale vengono realizzati i prototipi e a un ingrandimento della zona di assemblaggio i progressi sembrano aver subito una brusca accelerazione. Superheavy, il lanciatore che servirà per arrivare fino alla Luna o Marte, è ancora in fase di costruzione e i test avverranno solamente nei prossimi mesi.

Gli imprevisti sono comunque possibili e quindi le dichiarazioni di Elon Musk sono da prendere con le dovute cautele. Del resto questa settimana ci dovrebbe essere il primo volo a 15 km di altezza per SpaceX Starship SN8 (dopo lo static fire di queste ore), ma la strada è ancora lunga per arrivare a mettere piede su Marte.