MSI Immerse GH61, al vertice nella qualità dell'audio posizionale

Le nuove cuffie gaming MSI Immerse GH61 rappresentano il ritorno della serie GH60 ma con grossi cambiamenti, sia a livello di design che di componentistica interna. Il design è aggressivo ma senza LED, con le cuffie che dispongono di connettività USB (con Surround Sound 7.1) e al contempo di cavo Jack da 3,5mm.

Gli speaker interni da 40mm sono di ONKYO, e permettono una frequenza di risposta da 20 a 40.000 Hz. Si tratta di speker di alto livello aderenti alla specifica Hi-Res capaci di riprodurre fedelmente ciascun suono e, unitamente, al Virtual Sorround 7.1, di riprodurlo correttamente nello spazio. All'interno, le cuffie di MSI integrano un DAC fornito da ESS appartenente alla linea Sabre HiFi. Questo DAC, unitamente all'amplificatore, è in grado di riprodurre un'alta gamma dinamica con distorsione bassa, o nulla.

Il software delle cuffie MSI Immerse GH61 è gestito tramite tecnologia Nahimic, riconosciuta nell'ambiente degli audiofili per la capacità di personalizzare il suono 3D. Inoltre, le GHS61 dispongono di un microfono retrattile di alta qualità, ideale per le comunicazioni con i compagni di team nel contesto multiplayer. Il microfono può essere ripiegato comodamente quando non viene usato, inserendolo completamente all'interno del padiglione e nascondendolo alla vista. Inoltre, può essere equalizzato con precisione tramite il software.

Un box in lega di alluminio permette di decidere se il collegamento con il sistema di gioco deve essere di tipo USB, abilitando il suono Surround 7.1, o tramite Jack da 3,5 mm. Il box permette di regolare il volume, abilitare o disabilitare il 7.1, e silenziare all'occorrenza il microfono.

Nella confezione si trovano due tipi di cuscinetti per i padiglioni, che possono essere alternati a seconda delle preferenze del giocatore. Abbiamo la soluzione in tessuto morbido e traspirante e quella in pelle proteica, comoda soprattutto per gli usi prolungati nel tempo. Nella confezione si trova anche la custodia, che rende particolarmente agevole il trasporto delle GH61, grazie anche alla loro proprietà di ripiegarsi su sé stesse.

Dopo qualche prova, siamo rimasti piacevolmente colpiti da queste GH61: sono allineate alle migliori cuffie del settore, come HyperX Cloud II, Steelseries Arctis Pro, Asus ROG Strix Fusion 500 e Logitech Pro X, anzi per certi versi riescono a offrire qualcosa in più in termini di spazialità del suono.

Il prezzo per il mercato italiano è di 89,90 €: le cuffie possono essere acquistate sul sito di MSI.