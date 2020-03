Coronavirus: da Dyson un ventilatore polmonare specifico per la pandemia

Dagli aspirapolvere ai ventilatori polmonari per la respirazione medica assistita dei pazienti colpiti dal Coronavirus. È il processo di riconversione che sta affrontando la britannica Dyson su esplicita richiesta del premier Boris Johnson. Il fondatore dell'azienda sir James Dyson, simpatizzante del premier Tory e storico sostenitore della Brexit, ha modificato a tempo di record la linea di produzione dell'azienda, in modo che possa dare un sostegno ai reparti di terapia intensiva, sempre più affollati nel Regno Unito come in molte altre parti del mondo.

Centinaia di ingegneri sono stati ricollocati sul nuovo progetto e 10 mila ventilatori polmonari sono previsti a breve. Sono già stati ordinati dal Governo per gli ospedali pubblici del Regno Unito coperti dal National Health Service (il Servizio Sanitario Nazionale). Nel suo stabilimento inglese nel Wiltshire Dyson si sta attrezzando per intensificare la produzione e sta valutando l'impiego di un hangar militare attiguo risalente ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Era usato per produrre paracadute.

Dyson ha mandato una lettera ai propri dipendenti, chiedendo uno sforzo supplementare e spiegando che il supporto ventilatorio è fondamentale per mantenere in vita pazienti che non sono in grado di controllare autonomamente le vie respiratorie. Nel Regno Unito, ma questo vale anche per altre parti del mondo, il numero di persone contagiate è in rapida crescita e la disponibilità di ventilatori polmonari molto limitata.

A tempo di record, Dyson ha progettato e prodotto un nuovo ventilatore polmonare a cui è stato assegnato il nome di CoVent. "Il nuovo dispositivo può essere prodotto rapidamente, in modo efficiente e in grandi quantità" ha scritto Dyson nella lettera, puntualizzando che il nuovo ventilatore è stato progettato in maniera specifica per il Coronavirus.

Un portavoce dell’azienda ha riferito alla CNN che le prime unità saranno consegnate al SSN a inizio aprile. Oltre alle 10 mila unità per il governo, Dyson prevede di produrre almeno altre 5 mila unità da distribuire a livello internazionale.

In Italia, è stata usata una stampante 3D per trasformare maschere da snorkeling Decathlon in C-PAP per la ventilazione respiratoria. L'esigenza di rifornire i reparti di terapia intensiva di ventilatori polmonari è su scala globale e molte aziende e team di ricerca si stanno adoperando per dare il proprio contributo. Dal MIT è arrivata una soluzione di ventilazione polmonare manuale a basso costo e di facile produzione.

Nel Regno Unito sta velocemente crescendo il numero di casi di contagio e di morte per Coronavirus. Il numero censito delle persone infettate è cresciuto fino a 11.658 nelle ultime 24 ore, mentre il totale registrato dei morti è passato da 463 a 578. Il paese più colpito adesso sono gli Stati Uniti in termini di numero di persone positive al test da Coronavirus: secondo i dati del New York Times sono 81.488, più di Cina e Italia, con 1.178 morti.