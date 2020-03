Coronavirus: dal MIT una soluzione per la ventilazione polmonare

Un team di ricerca interno al MIT sta lavorando espressamente per venire in soccorso di medici e ospedali italiani e trovare una soluzione alla preventivabile carenza di ventilatori polmonari. Si tratta di dispositivi salva-vita progettati per integrare o sostituire la respirazione naturale insufflando aria direttamente nei polmoni e permettendo l’espirazione. Con il repentino aumento delle unità di terapia intensiva rese necessarie dalla diffusione della pandemia da Coronavirus, queste strumentazioni non sono disponibili nelle quantità adeguate.

È molto probabile che un aumento della produzione di ventilatori convenzionali non sia sufficiente per contrastare l'emergenza, al di là dei costi significativi che la produzione supplementare comporterebbe. Vari team di ricerca stanno vagliando soluzioni di ventilazione polmonare alternativa, all'interno di uno sforzo congiunto che ormai riguarda l'intera comunità medico-scientifica a livello globale.

Questo progetto è di tipo open-source e risponde al nome di MIT E-Vent. Presto potrebbe ottenere l'approvazione necessaria con una procedura snellita per poter essere subito venduto come dispositivo medico-sanitario. L'E-Vent si basa su un progetto iniziato quasi dieci anni fa nell'ambito del corso MIT Precision Machine Design.

La principale differenza rispetto a una soluzione di ventilazione polmonare riguarda la capacità di poter essere azionato tramite un rianimatore manuale (Pallone autoespandibile, Ambu-Bag), solitamente disponibile in tutti i reparti ospedalieri. Il ventilatore polmonare automatico rimane sicuramente la soluzione migliore, ma necessita di personale specializzato per poter essere utilizzato, che non sempre è disponibile in questi momenti di crisi.

MIT E-Vent non è una soluzione completamente nuova, perché già circa 10 anni fa prototipi di questo genere erano stati predisposti per le aree rurali, per i paesi in via di sviluppo e altri luoghi non facilmente raggiungibili dove i ventilatori meccanici non erano disponibili o sufficientemente affidabili. Secondo il progetto iniziale un ventilatore manuale costerebbe circa 100 dollari, ovvero considerevolmente meno rispetto a un ventilatore polmonare tradizionale.

Il nuovo prototipo è stato sottoposto alla Food and Drug Administration (FDA) con una procedura di "Autorizzazione all'uso di emergenza". La FDA sta conducendo test con i maiali e dovrebbe approvare il progetto nell'immediato. Si tratta di un prototipo considerevolmente rivisto rispetto a quello di 10 anni fa, con un nuovo telaio metallico per una maggiore durata. Inoltre, alcune parti sono state modificate per consentire una maggiore facilità d'uso e di assemblaggio.

Gli ospedali degli Stati Uniti dispongono attualmente di circa 170 mila ventilatori, ma secondo le recenti stime presto potrebbero essere necessari fra i 300 e i 700 mila ventilatori. Soluzioni "di fortuna" come questa potrebbero diventare indispensabili.

Altri dettagli si trovano sul sito del MIT.