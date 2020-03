Emergenza COVID-19: maschere da sub Decathlon da 19 Euro diventano C-PAP per la ventilazione respiratoria

Una bella storia di italico ingegno: nei giorni scorsi il il Dott. Renato Favero, ex primario dell’Ospedale di Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia, si chiede se non sia possibile fare qualcosa per compensare la penuria di apparecchiature mediche necessarie all'emergenza COVID-19. In qualche modo, in qualsiasi modo... a patto che sia rapido e senza passare per i ben noti canali che forniscono gli ospedali, che hanno già esaurito ogni scorta in magazzino da un bel po' di tempo.

Il Dottor Favero ha un amico, medico anche lui in forze all'ospedale di Chiari, che gli parla di un'azienda attualmente impegnata nella realizzazione di valvole di emergenza per respiratori attraverso la stampa 3D. L'azienda è la bresciana Isinnova, subito contattata dal Dott. Favero a cui è venuta un'idea: è possibile adattare in qualche modo una semplice maschera da sub, economica e reperibile, trasformandola in una maschera C-PAP?



C-PAP

La ventilazione meccanica a pressione positiva continua (C-PAP in inglese, Continuous Positive Airway Pressure) è un metodo di ventilazione respiratoria utilizzata in terapia sub-intensiva, di cui c'è penuria in questa emergenza COVID-19. Di fatto è una maschera collegata a un macchinario attraverso un tubo, che immette aria leggermente compressa garantendo una migliore respirazione da parte del paziente.

Il caso o una passione personale del Dott. Favero gli pone fra le mani una semplice maschera da sub della Decathlon, costo 19 Euro (si trova a questo indirizzo), che sembra strutturalmente compatibile ad un adattamento, sostituendo la parte del boccaglio. Alla Isinnova dicono che sì, accidenti, la cosa è fattibile. Isinnova contatta Decathlon che fornisce immediatamente il progetto in CAD della maschera Easybreath, utile a progettare al meglio una valvola da sostituire al respiratore/boccaglio.



La maschera modificata con valvola Charlotte (fonte: Isinnova)

La nuova valvola viene denominata Charlotte, il cui progetto è di libero utilizzo e disponibile per il download a questo indirizzo. Chiunque può stamparla in 3D, per intenderci. La maschera è poi stata testata con successo, ponendosi come alternativa ai normali macchinari in caso di mancanza di alternative.

La situazione di emergenza, infatti, concede margini che nelle situazioni normali non sarebbero nemmeno immaginabili. La stessa Isinnova è chiarissima in merito e riportiamo le testuali parole:

"Ribadiamo che l’idea si rivolge a strutture sanitarie e vuole aiutare a realizzare un maschera d’emergenza nel caso di una conclamata situazione di difficoltà nel reperimento di fornitura sanitaria ufficiale , solitamente impiegata. Né la maschera né il raccordo valvolare sono certificati e il loro impiego è subordinato a una situazione di cogente necessità . L’uso da parte del paziente è subordinato all’accettazione dell’utilizzo di un dispositivo biomedicale non certificato, tramite dichiarazione firmata" .

Apparecchiature di questo tipo sono normalmente soggette a un iter di certificazione complesso. In questa emergenza potrebbero esserci casi in cui non si può andare troppo per il sottile. Resta comunque una bella storia italiana all'interno del dramma. Un ringraziamento da parte nostra va a chi ha trasformato in realtà questa idea.