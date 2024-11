Cina: continua lo sviluppo della missione lunare Chang'e-8 con un rover e un robot umanoide

Come sappiamo la Cina punta a far atterrare sulla Luna degli astronauti entro il 2030, in una sfida a distanza con il programma Artemis (guidato dalla NASA). Questo però non esclude il lancio di missioni robotiche, sempre più complesse e in grado di raccogliere dati utili alle future esplorazioni e all'insediamento umano sul nostro satellite naturale.

La missione Chang'e-6 è stata un successo e ha portato sulla Terra, per la prima volta, dei campioni di regolite lunare dal lato nascosto della Luna. In futuro sono previste anche le missioni Chang'e-7 e Chang'e-8 e quest'ultima sarà particolarmente complessa dovendo trasportare sulla Luna sia un lander ma anche un rover e un robot umanoide.

Inizialmente Cina e Russia avevano puntato su un programma congiunto che sarebbe sfociato nella ILRS (International Lunar Research Station). Viste alcune difficoltà da parte della Russia però, la nazione asiatica sembra voler procedere da sola per buona parte dell'esplorazione facendo accordi con altre nazioni per i progetti che vedranno la luce nei prossimi anni.

La missione cinese Chang'e-8 avrà un rover e un robot umanoide

Tornando alla missione lunare Chang'e-8, sembra che il design (rispetto a quello mostrato in precedenza) sia cambiato per alcuni aspetti. Per esempio il lander avrà una gru che consentirà di disporre i vari esperimenti sulla superficie della Luna come il rover ma anche un sismometro senza la necessità di sviluppare sistemi di rilascio singoli, più complessi e pesanti.

Confermato il lancio con un razzo spaziale Lunga Marcia 5 dallo spazioporto di Wenchang nel 2028. Il sito di atterraggio scelto sarà vicino al Polo Sud lunare (intorno a 85°S). Tra i carichi utili saranno presenti una fotocamera dedicata all'atterraggio, una fotocamera per lo studio della superficie, il sismometro, un rilevatore di campo elettromagnetico a bassa frequenza, uno strumento per la rilevazione del calore, uno spettrometro MALDI, un radiometro, un telescopio a raggi X, una capsula per simulare una serra terrestre e un esperimento per l'utilizzo delle risorse in situ.

Il robot di Chang'e-8 nella precedente versione (sinistra) e in quella aggiornata (destra)

Ci saranno anche 200 kg disponibili per carichi utili internazionali (dei quali si sta completando la selezione) così da avere ulteriore collaborazione tra agenzie ed enti di ricerca. Secondo gli sviluppatori della missione dovrebbero partecipare dieci differenti enti/regioni/nazioni.

Il rover lunare, alimentato da un pannello solare, avrà a disposizione una fotocamera panoramica, un radar, uno spettrometro a infrarossi e un sistema di raccolta dei campioni. Per quanto riguarda invece il robot umanoide, questo non avrà più un sistema basato su sei ruote per spostarsi sulla superficie della Luna ma ci si baserà su un sistema simile a un classico rover con quattro ruote. Quello che cambia è però la zona superiore che prevede un busto dotato di testa e braccia in grado di afferrare oggetti e riprendere immagini.