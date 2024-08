Chang'e-5: ricercatori cinesi trovano un modo per estrarre acqua dalla regolite sulla Luna

Entro il 2030 potrebbero esserci almeno due missioni con equipaggi umani sulla Luna. Una dovrebbe essere Artemis III realizzata principalmente dalla NASA con l'aiuto di altre agenzie e società, attesa intorno al 2026 (o qualche anno dopo, per via dello sviluppo dei vari componenti). La seconda sarà quella voluta dalla Cina, che ha dichiarato più volte in passato di voler portare un equipaggio sulla superficie lunare entro il 2030.

Tra gli elementi chiave che differenzieranno queste missioni da quelle del programma Apollo è l'idea che non avranno solamente lo scopo di toccare il suolo lunare ma di realizzare una vera e propria economia lunare e ricerca scientifica approfondita con diverse missioni. Per questo sarà fondamentale sfruttare tutte le risorse che si trovano già sulla Luna (In-Situ Resource Utilization o ISRU) così da non avere la necessità di portarle dalla Terra, complicando la loro gestione.

In quest'ottica è interessante lo studio realizzato da ricercatori cinesi della Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering (NIMTE) dell'Accademia cinese delle scienze (CAS). Grazie all'utilizzo di parte dei campioni portati sulla Terra dalla missione Chang'e-5 alla fine del 2020 è stato possibile scoprire che il vento solare ha irradiato i minerali (come l'ilmenite) presenti nella regolite lunare per miliardi di anni portando a immagazzinare molto idrogeno. Quando il suolo viene riscaldato, l'idrogeno reagisce con gli ossidi di ferro nei minerali per formare ferro elementare e acqua.

Scaldando poi i campioni di suolo lunare fino a circa 926°C, la regolite fonde liberando nell'ambiente vapore d'acqua. Uno dei metodi pensati per fondere la regolite potrebbe essere impiegare una lente di Fresnel così da concentrare la luce solare. Secondo i ricercatori cinesi un grammo di suolo lunare potrebbe produrre circa 51-76 milligrammi d'acqua, 250 volte la quantità di acqua che si estrarrebbe direttamente con altri sistemi. Questo significa che con una tonnellata di regolite sarebbe possibile realizzare 51-76 kg d'acqua soddisfacendo la domanda giornaliera di 50 persone.

A sua volta l'acqua condensata e raccolta potrebbe poi essere scissa in idrogeno e ossigeno, utile sia come propellente per razzi spaziali ma anche per l'utilizzo diretto da parte degli equipaggi. Ricordiamo che la Cina intende realizzare una base sulla superficie della Luna insieme ad altre nazioni (per esempio la Russia). Per questo sviluppare sistemi per sfruttare le risorse presenti sarà fondamentale per il futuro.