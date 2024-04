La NASA potrebbe modificare i piani per Artemis III posticipando l'allunaggio

Il ritorno sulla Luna con equipaggi umani è una questione complessa e decisamente costosa. Il programma Artemis voluto dalla NASA come una cooperazione tra più nazioni e agenzie spaziali per ridurre i costi complessivi dovrebbe riportare l'essere umano sulla superficie del satellite naturale nel 2026, ma c'è una buona probabilità che le tempistiche non saranno, ancora una volta, rispettate. L'ultimo rinvio ufficiale è stato annunciato all'inizio del 2024 ma ci si aspetta che l'agenzia spaziale statunitense possa fare nuovi annunci in tal senso nel corso dei prossimi mesi.

Rispetto al programma Apollo, il programma Artemis è più complesso e mira ad avere una presenza prolungata sulla Luna per studiarne le caratteristiche e capire se si possa esserci una svolta "commerciale" con società private che sono intenzionate a investire soldi e tecnologia. Anche i rischi accettabili per il nuovo programma sono molto più bassi rispetto a un tempo e questo significa molta più sicurezza. Il tutto però si deve scontrare con gli scarsi finanziamenti disponibili. Attualmente i programmi prevedono la missione Artemis II a settembre 2025 mentre Artemis III (quando è previsto l'allunaggio) è alla fine del 2026. Ci sarebbero però alcuni cambiamenti in corso di valutazione.

Artemis III: la NASA potrebbe cambiare i suoi piani

Secondo alcune indiscrezioni riportate da ArsTechnica l'agenzia spaziale statunitense starebbe valutando di cambiare lo svolgimento della terza missione del programma, la seconda con equipaggio. Chiaramente essendo indiscrezioni potrebbero essere giuste, parzialmente errate o completamente errate, anche se la fonte si è rivelata in passato abbastanza accurata.

La NASA starebbe valutando due opzioni non ancora discusse pubblicamente. Nella prima gli astronauti utilizzerebbero NASA SLS e la capsula Orion per arrivare in orbita bassa terrestre (LEO) dove potrebbero effettuare il docking con una Starship di SpaceX che sarebbe lanciata separatamente. Questo permetterebbe di provare la capacità della capsula di effettuare il docking correttamente con Starship. Una volta completate le operazioni, l'equipaggio rientrerebbe sulla Terra (presumibilmente all'interno di Orion).

Nella seconda opzione l'equipaggio partirebbe a bordo di Orion (lanciata con NASA SLS) e farebbe il docking con il Lunar Gateway attualmente in fase di costruzione. Non ci sarebbe l'allunaggio che sarebbe posticipato a future missioni mentre l'equipaggio tornerebbe successivamente sulla Terra sempre a bordo di Orion. Questo piano non prevede l'utilizzo di Starship che potrebbe avere così più tempo di essere sviluppato da SpaceX.

Entrambe le opzioni potrebbero essere realistiche ma allungherebbero ulteriormente il piano dell'allunaggio facendo diventare la competizione con la Cina sempre più serrata. La scelta di una missione con equipaggio in LEO potrebbe chiamarsi a quel punto Artemis IIS (o mantenere la denominazione III). Lo sviluppo di Starship e delle tute spaziali da parte di SpaceX e Axion Space deve ancora superare diversi stadi prima di dirsi sufficientemente avanzato da garantire standard di sicurezza al passo coi tempi moderni. La Luna è un obiettivo alla portata, ma con le giuste tempistiche.