Chang'e-5 è atterrata: i campioni di Luna sono tornati sulla Terra!

Ieri avevamo scritto dell'imminente arrivo sulla Terra della capsula della missione cinese Chang'e-5 contenente i campioni di rocce e sabbia raccolti sulla Luna qualche giorno fa. Come previsto, le manovre per deviare la traiettoria sono avvenute correttamente grazie all'atmosfera terrestre e la capsula è atterrata come previsto in Mongolia. Come accaduto anche nel caso della missione giapponese Hayabusa2, la capsula non sarà però aperta in loco.

Le squadre di recupero cinesi impegnate in Mongolia per il recupero della capsula.

Conclusa la missione Chang'e-5, ora si guarda agli studi sulle rocce lunari

La notizia dell'atterraggio è stata data sia in diretta TV sia sulle agenzia stampa di stato. Questo conferma una timida apertura verso la comunicazione da parte della CNSA e del governo cinese, anche se siamo ancora lontani dagli "standard" occidentali.

La capsula racchiusa nel modulo returner. L'illuminazione è data dagli elicotteri.

Nel comunicato si legge che la missione Chang'e-5 si è conclusa correttamente. L'orbiter e il returner si sono separati a circa 5000 km sopra l'Atlantico meridionale con il secondo che ha eseguito una deviazione che l'ha portata a sorvolare la zona dell'Arabia Saudita per poi finire il viaggio in Mongolia.

Nella parte terminale, con il rientro in atmosfera, la velocità era di circa 11,2 km/s dove c'è stata poi una decelerazione aerodinamica a 120 km di quota (e una seconda decelerazione poco dopo). Quando invece mancavano 10 km c'è stata l'apertura del paracadute per rallentare ulteriormente la discesa verso il suolo di Chang'e-5 e dei suoi preziosi campioni.

La capsula ora sarà portata a Pechino dove sarà tolta dall'involucro protettivo. Potrebbe anche esserci una cerimonia per la consegna ufficiale dei campioni di rocce lunari. Si conclude così la prima parte della missione cinese che ha riportato i campioni di Luna sulla Terra dopo che gli ultimi erano stati portati dalle missioni Apollo negli anni '70. Ora inizierà la parte di studio e analisi delle rocce che potrebbero comportare mesi (o anni) di dati.