Bye bye Boeing 747: niente più jumbo jet nel futuro del volo

La pandemia globale da COVID-19 ha probabilmente solo accelerato un esito al quale si sarebbe giunti nel corso dei prossimi anni. I tempi dei voli intercontinentali su aerei grandi e imponenti, capaci di avere a bordo un numero elevatissimo di passeggeri, è ormai giunto al termine.

Parliamo di Boeing 747 e Airbus A380, i due giganti dei cieli per il trasporto dei passeggeri. Il primo vola da ormai 50 anni, periodo nel quale si è ovviamente evoluto in differenti versioni senza però mai abbandonare l'iconica silouette con l'upper deck, il piano rialzato, posizionati nella parte frontale come una sorta di gobba. Airbus A380 è più recente e vola da poco più di un decennio, capace di ospitare al proprio interno non meno di 500 passeggeri nella configurazione multiclasse grazie ai due livelli interni.

Il destino di Airbus A380 era parso già segnato prima dell'epidemia del 2020: troppo costoso da far volare se non operativo con tutti i passeggeri a bordo, ha perso nel corso degli ultimi anni l'interesse di molte compagnie aeree con ordini per nuovi aerei in forte riduzione se non del tutto cancellati.

Dinamica simile è avvenuta anche per il Boeing 747, che negli ultimi 10 anni ha ben contrastato l'interesse di mercato per il più recente A380 riuscendo soprattutto negli ultimi 5 anni a incamerare numerosi ordini per nuovi modelli. Nel 2019 tuttavia non ne sono stati più fatti e di certo questo non avverrà nel futuro. Si stima che sarà solo a metà decennio che il traffico aereo ritornerà ad essere quello del periodo pre-Covid, nel quale già stava avvenendo un progressivo spostamento verso aerei grandi ma non così imponenti come 747 e A380 anche per le tratte più lunghe.

Del resto, Bloomberg segnala come lo scorso mese si stimava che il 97% degli A380 operativi fossero parcheggiati su qualche pista, cifra che scende al 91% per i 747: aerei di questo tipo necessitano del massimo del tasso di riempimento per poter essere economicamente sensati. Boeing non ha fatto una comunicazione ufficiale ma dall'analisi dei report finanziari si capisce come l'ultimo dei 747-8, ultima evoluzione della famiglia, sarà consegnato entro due anni mentre per l'A380 la produzione dell'ultimo esemplare ordinato sta per essere completata.

I tempi dei grandi Jumbo Jet sono ormai finiti: anche senza le conseguenze della pandemia globale la direzione delle compagnie aeree era quella di utilizzare più piccoli, per quanto grandi in assoluto, aerei a due motori in grado di assicurare maggiore flessibilità d'uso su diverse rotte e soprattutto un contenimento dei costi di gestione. Nei prossimi anni voleremo ancora su 747 e A380, ma questa esperienza diventerà sempre più rara anche per i frequent flyer in volo da un continente all'altro.