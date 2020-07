Niente 5G targato Huawei per la Gran Bretagna

E' attesa per questa settimana una importante decisione da parte del governo britannico: le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Telegraph indicano l'intenzione del governo di Boris Johnson di non permettere l'utilizzo di apparecchiature Huawei per la costruzione della propria infrastruttura di rete 5G.

La decisione sarebbe motivata da una questione tecnologica: le sanzioni applicate dall'amministrazione USA non permettono a Huawei di accedere a tecnologie e prodotti sviluppati in America. Per questo motivo l'intelligence britannica non riterrebbe Huawei più capace di assicurare un adeguato livello di sicurezzache è scontato per chi fornisce apparecchiature di questo tipo.

Il governo britannico si era già pronunciato su questo tema, permettendo di utilizzare infrastrutture di rete Huawei a patto che queste non superassero il 35% del totale e che non venissero adottate per installazioni particolarmente critiche in tema di sicurezza. Tale limite è quindi destinato a scomparire del tutto: si avanza anche la possibilità che tutte le infrastrutture di connettività marchiate Huawei al momento presenti nel territorio UK possano venir completamente sostituite nel corso dei prossimi anni.

La decisione sembra tuttavia più guidata da motivazioni politiche: da un lato l'amministrazione Trump, da oltre un anno a scontro diretto con Huawei e gli operatori cinesi, con la quale la Gran Bretagna cerca un accordo economico che possa quantomeno compensare le ricadute negative data dalla Brexit. Dall'altra una mossa contro la Cina e l'azione politica che da mesi viene portata avanti verso la ex colonia britannica Hong-Kong.