Blue Origin NS-18: William Shatner volerà nella prossima missione, è ufficiale

Negli scorsi giorni un'indiscrezione aveva annunciato che William Shatner avrebbe volato a bordo della missione Blue Origin NS-18 per un breve viaggio -non orbitale- oltre la linea di Kármán a 100 km di quota. Ora è arrivata la conferma ufficiale da parte della società di Jeff Bezos che ha anche annunciato la quarta passeggera di questa prova.

Nella precedente missione, NS-17, non c'era equipaggio umano mentre il volo era stato impiegato per alcuni esperimenti scientifici oltre che per provare alcuni sistemi e tecnologie utili per il lander lunare. Con NS-18 invece si torna a far volare quattro persone, dopo il test NS-16 nel quale erano presenti Jeff Bezos, Wally Funk, Mark Bezos e Oliver Daemen.

William Shatner volerà con Blue Origin nella missione NS-18

L'annuncio da parte della società di Bezos è avvenuto da pochi minuti confermando le precedenti indiscrezioni. L'attore William Shatner, noto agli appassionati di fantascienza per aver interpretato il capitano James Tiberius Kirk nella serie Star Trek nella seconda metà degli anni '60, avrà il assaggio di Spazio. Shatner ha dichiarato "ho sentito parlare di Spazio per molto tempo ormai. Ho colto l'occasione per vederlo di persona. Che miracolo!".

Insieme a lui ci sarà anche Audrey Powers che è la Vice Presidente delle missioni e delle operazioni di volo per Blue Origin. Questa dirigente è all'interno della società ormai da diverso tempo (2013) e ha la supervisione di tutte le attività legate ai voli con il sistema di lancio New Shepard, sul quale ora avrà il piacere di volare.

La sua carriera inizia come ingegnere e ha lavorato anche alla NASA all'interno del controllo missione dell'agenzia spaziale. Successivamente è entrata a far parte dell'organico della società di Bezos assumendo poi anche ruoli di tipo legale e per seguire la gestione della fase di regolamentazione.

Insieme a Audrey Powers e William Shatner voleranno anche Chris Boshuizen e Glen de Vries. Il primo è un ex-ingegnere della NASA e co-fondatore della società Planet Labs che si occupa di catturare immagini e dati del pianeta Terra. Il secondo invece è il co-fondatore di Medidata, società impegnata nella gestione di trial medici e nella gestione di dati sanitari.

Blue Origin ha annunciato che ci sarà uno streaming live della missione di New Shepard (NS-18) che inizierà alle 15:30 (ora italiana) del 12 Ottobre quando mancheranno circa 90 minuti alla partenza dal Launch Site One nel Texas occidentale.