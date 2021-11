Blue Origin ha annunciato l'equipaggio della missione NS-19 con il razzo New Shepard

Continuano le missioni dedicate al turismo spaziale suborbitale di Blue Origin grazie al razzo e capsula New Shepard. La missione è prevista per il 9 Dicembre 2021 e sarà il terzo lancio con equipaggio per quest'anno e più in generale per i lanci che utilizzano questo genere di lanciatore.

Ricordiamo che la prima missione con equipaggio è stata quella con Jeff Bezos, il fratello Mark, Wally Funk e Oliver Daemen nella seconda metà di Luglio 2021. Questo perché si è voluto provare diversi lanci senza equipaggio per assicurarsi che tutto sarebbe andato per il meglio. Successivamente c'è stato il lancio con l'attore William Shatner (con l'esperienza che è stata offerta dalla società). A bordo del razzo New Shepard della missione NS-19 ci saranno Michael Strahan, Laura Shepard Churchley, Dylan Taylor, Evan Dick, Lane Bess, e Cameron Bess.

Blue Origin e il lancio suborbitale NS-19 con equipaggio

Come per le altre due missioni, anche in questo caso avremo turisti spaziali ai quali è stato offerto il viaggio. In particolare si tratta di Michael Strahan e Laura Shepard Churchley. Il primo è un personaggio noto negli USA per essere stato giocatore di football americano e ora co-conduttore di Good Morning America. La seconda invece è la figlia maggiore di Alan Shepard, il primo americano a volare nello Spazio e utilizzato anche per nominare questo genere di vettore (New Shepard, appunto).

Si tratta della prima missione di Blue Origin che vedrà volare contemporaneamente sei persone mentre in passato il numero era limitato a quattro. Tra i turisti paganti, Lane e Cameron Bess (della Bess Ventures and Advisory) diventeranno la prima coppia genitore-figlio a volare nello Spazio, anche se con un lancio suborbitale.

In generale sarà il sesto volo di New Shepard per quest'anno e il diciannovesimo nella storia del vettore. Il profilo della missione non sarà differente dalle altre. Questo significa che complessivamente dal lancio all'atterraggio passeranno circa 15-20 minuti. I passeggeri potranno sperimentare per alcuni minuti dell'assenza di peso per poi ridiscendere verso la superficie con la capsula che verrà frenata con paracadute.

A differenza di Virgin Galactic non è stato rivelato quanto costa un biglietto "standard" per volare con Blue Origin su New Shepard. È comunque probabile che non ci sia una differenza marcata tra i prezzi delle due compagnie anche se le tecnologie impiegate sono diverse (pur trattandosi di voli suborbitali in entrambi i casi). Il lancio sarà seguito in diretta streaming il 9 Dicembre dalle ore 16:00 (in Italia).

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !