Astrobotic Peregrine: il lander lunare potrebbe bruciare nell'atmosfera terrestre

Come sappiamo la mattina dell'8 gennaio (ora italiana) è avvenuto con successo il primo lancio del vettore ULA Vulcan Centaur che ha portato in orbita il lander lunare Astrobotici Peregrine. Il lancio è stato un successo ma, poche ore dopo, un problema al sistema di propulsione del lander ha provocato una perdita ingente di propellente condizionando sin da subito la missione. Sappiamo ormai per certo che il lander non toccherà mai la superficie lunare, come confermato dalla società.

Questo sarebbe stato il primo allunaggio di un lander statunitense dal programma Apollo (conclusosi nel 1972), il primo lander commerciale statunitense a toccare il suolo del satellite e più in generale il primo lander commerciale che avrebbe potuto riuscirci dopo gli insuccessi di HAKUTO-R e Beresheet. Toccherà ora ad altre missioni tentare l'impresa di adagiarsi sulla superficie della Luna con un lander, in attesa delle missioni umane. Questi sono gli ultimi aggiornamenti.

Astrobotic Peregrine: potrebbe bruciare nell'atmosfera

Nonostante la missione non possa concludersi correttamente, Astrobotic e i suoi partner hanno continuato una parte del programma sia per i test dei sistemi di bordo, sia per i test dei vari esperimenti e carichi utili presenti. Si tratta di possibilità importanti per gli ingegneri di verificare dati e ipotesi teoriche iniziali e quindi utili per le future missioni.

Il 10 gennaio la società ha confermato che effettivamente quella nella foto pubblicata in precedenza era la Terra (che appare come uno spicchio) e non un flare dell'ottica. In quel momento Astrobotic Peregrine aveva percorso 322 mila chilometri (circa), ossia l'84% della distanza Terra-Luna.

Come scritto sopra, la società ha collaborato con i partner per iniziare ad alimentare i carichi utili che dovevano ricevere alimentazione (mentre altri erano passivi). Secondo quanto riportato tutti i 9 carichi utili progettati per comunicare con il lander hanno risposto e 10 carichi utili che richiedono energia l'hanno ricevuta. Tra quelli che avevano bisogno di alimentazione troviamo il rover lunare Iris, COLMENA, il rilevatore di radiazioni M-42, Linear Energy Transfer Spectrometer (LETS), Near-Infrared Volatile Spectrometer System (NIRVSS), Neutron Spectrometer System (NSS) , Peregrine Ion Trap Mass Spectrometer (PITMS), Pocari Sweat’s Lunar Dream Time Capsule, Optical Precision Autonomous Landing (OPAL) e il sottosistema Navigation Doppler Lidar (NDL).

In particolare il rover ha inviato (quasi) la classica scritta da programmatori "Hello, Earth!" mentre la NASA ha annunciato che NSS e LETS stavano effettivamente iniziando a raccogliere dati sul livello di radiazioni nello Spazio. Questi dati saranno utili sia per le missioni umane sia per capire a quale ambiente dovrà resistere l'elettronica (più dati sono presenti, meglio potranno lavorare gli ingegneri). Dopo tre giorni e mezzo il lander lunare si trovava a 362 mila chilometri.

Le ultime novità di Astrobotic Peregrine

A causa della pressione nei serbatoi che si sta pian piano riducendo, anche la perdita di propellente sta rallentando allungando il periodo di vita stimato. Nella giornata di ieri il lander lunare si trovava a 383 mila chilometri dalla Terra e raggiungendo così la distanza prevista del satellite. In realtà però la Luna si trova in un altro punto e i piani prevedevano di raggiungerla il 23 gennaio (l'allunaggio sarebbe invece avvenuto il 23 febbraio).

Come già scritto sopra, Astrobotic Peregrine sicuramente non allunerà. La società lo ha confermato ancora una volta. L'analisi della traiettoria, dopo il guasto, è diventata incerta e sembra che il lander lunare stia tornando in direzione della Terra dove potrebbe bruciare nell'atmosfera. La società ha anche aggiunto che la perdita di propellente non è più una priorità in quanto ormai si è ridotta di molto rispetto all'inizio. Attualmente il lander lunare si trova a circa 389 mila chilometri funzionando per oltre cinque giorni nello Spazio.