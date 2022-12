Artemis I: la capsula Orion ha effettuato il secondo flyby della Luna, nuove immagini e video

La missione Artemis I sta continuando e nella giornata di oggi è stato completato il secondo flyby della Luna da parte della capsula Orion. L'ammaraggio nell'Oceano Pacifico è previsto per l'11 dicembre al largo delle coste della California e attualmente la navicella sta procedendo alle manovre per poter rientrare correttamente sul nostro Pianeta. Un momento storico in quanto era da decenni che una capsula certificata per il trasporto di un equipaggio umano non procedeva a una missione con questo profilo.

.@NASA_Orion is only 1,550 miles away from the Moon right now.



The spacecraft will fly about 79 miles above the lunar surface at 11:42am ET (16:42 UTC). pic.twitter.com/vmpz7oFY4h — NASA (@NASA) December 5, 2022

Negli scorsi giorni Orion ha raggiunto la massima distanza per un modulo validato per il trasporto umano e con rientro sulla Terra superando quanto fatto durante la missione Apollo 13. In precedenza erano anche stati mostrati nuovi video e immagini ad alta risoluzione permettendo di avere un'idea di ciò che vedranno gli astronauti della missione Artemis II che dovrebbe essere lanciata nel 2024 (ma non allunerà). I primi esseri umani a mettere piede sulla Luna dopo le missioni Apollo saranno quelli della terza missione, prevista non prima del 2025 ma che potrebbe slittare al 2026 o addirittura al 2028, secondo alcune indiscrezioni. Ecco le ultime novità.

Prosegue la missione Artemis I: nuove immagini e video dalla capsula Orion

Alle 17:43 del 4 dicembre è stata eseguita correttamente la seconda manovra di correzione orbitale da parte della capsula Orion utilizzando i propulsori ausiliari aumentando di 1,9 km/h la velocità del veicolo spaziale. La NASA ha anche riportato un problema a quella che viene chiamata power conditioning distribution unit (PCDU) e che collega il sistema di propulsione e quello di regolazione della temperatura. Gli ingegneri hanno dichiarato che l'hardware è comunque in buone condizioni e non c'è stata nessuna interruzione di alimentazione a sistemi critici. Si sta comunque procedendo a un'analisi per capire qual è stata l'origine ed evitare che succeda in futuro.

Nonostante questo problema, la capsula della missione Artemis I ha potuto procedere come previsto all'atteso flyby della Luna nella giornata di oggi. La navicella è passata a meno di 130 km dalla superficie del nostro satellite naturale per meno di 4 minuti a circa 1054 km/h. Questa manovra permetterà di sfruttare la gravità della Luna per portare Orion in direzione della Terra per il suo rientro (il modulo di servizio europeo brucerà nell'atmosfera e non verrà recuperato).

Durante la diretta della NASA è stato possibile vedere immagini in diretta della capsula che si avvicinava alla superficie della Luna con la Terra sullo sfondo. L'agenzia dovrebbe rendere disponibili in futuro nuovi video e immagini ad alta risoluzione scattate dalle fotocamere di bordo (per esempio quelle poste sui pannelli solari). Per poterle scaricare si potrà andare sull'account Flickr di NASA Johnson dove c'è l'album dedicato oppure sul sito della NASA nella sezione immagini (che comprende anche i video).

Philippe Deloo (mission manager in ESA) ha dichiarato "Orion e il modulo di servizio europeo hanno superato le aspettative sin dall'inizio. I quattro pannelli solari hanno prodotto il 15% in più di energia mentre consumiamo meno elettricità a causa delle fluttuazioni di temperatura inferiori del veicolo spaziale del previsto". Deloo ha poi proseguito dicendo "ci sono alcuni problemi minori che sono comuni per un primo volo di prova e Orion è progettato secondo le più alte specifiche di livello umano con fail-safe e backup. Grazie all'ingegneria e al duro lavoro delle squadre di controllo di volo presso il Johnson Space Center della NASA e la sala di valutazione della missione dell'ESA a ESTEC, nei Paesi Bassi, la missione Artemis I è stata finora un'operazione senza intoppi".