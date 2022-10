Artemis I: il lancio del razzo spaziale NASA SLS è fissato per il 14 novembre

Come scritto all'inizio di ottobre, l'agenzia spaziale statunitense aveva annunciato che la missione Artemis I sfruttando il razzo spaziale NASA SLS era stata posticipata. Il periodo scelto si aprirà il 12 novembre e si chiuderà il 27 novembre. Ricordiamo che questa missione non avrà equipaggio umano. La motivazione è legata alla prova per la prima volta dello Space Launch System e della capsula Orion non mettendo a rischio la vita degli astronauti. Bisognerà aspettare Artemis II per vedere un equipaggio umano tornare in orbita lunare (e Artemis III per l'allunaggio).

Durante i tentativi di fine agosto e inizio settembre una serie di problemi non avevano permesso di lanciare la missione Artemis I. Per le riparazioni è stato necessario eseguire anche un test criogenico verso la fine di settembre che ha dato esito positivo. Purtroppo l'uragano Ian ha complicato ulteriormente la situazione costringendo la NASA a riportare il razzo e la capsula all'interno del Vehicle Assembly Building per proteggerlo dai venti, piogge e detriti. Fortunatamente non ci sono stati danni particolarmente gravi.

Il lancio di NASA SLS per Artemis I è programmato per il 14 novembre

Nella serata di ieri (ora italiana) l'agenzia spaziale ha diffuso una nuova comunicazione per definire le date di lancio nella prossima sessione disponibile. Secondo quanto riportato, la missione Artemis I è ora programmata per un lancio a partire dal 14 novembre 2022 con la finestra che si aprirà alle 6:07 (ora italiana). La durata di questa finestra sarà di soli 69 minuti.

Se anche questa opportunità non potrà essere sfruttata, le finestre di lancio di backup sono state fissate il 16 novembre alle 7:04 (ora italiana) o il 19 novembre alle 7:45 (ora italiana). Entrambe le finestre avranno una durata di 120 minuti. Se il lancio avverrà il 14 novembre la missione Artemis I avrà una durata di 25,5 giorni con un ammaraggio della capsula Orion al largo delle coste di San Diego il 9 dicembre.

L'agenzia spaziale ha completato le ispezioni e le analisi su NASA SLS e Orion. Secondo quanto riportato, i lavori da effettuare prima dello spostamento dal VAB al Launch Pad 39B del Kennedy Space Center sono minimi. In particolare ci si concentrerà sulla schiuma isolante che riveste i serbatoi mentre verrà deciso se sostituire o ricaricare le batterie del razzo spaziale, dei Cubesat, dei sensori nella capsula Orion e degli FTS (Flight Termination System) dello stadio principale e dei due booster. Secondo i piani della NASA il razzo spaziale dovrebbe essere trasportato all'esterno del VAB il 4 novembre.

