NASA SLS: arrivati i motori RS-25 per la missione Artemis II, con equipaggio

Negli scorsi giorni abbiamo scritto di come la missione Artemis I diretta verso la Luna (senza equipaggio) non verrà lanciata prima della finestra del 12 novembre. Questo darà tempo all'agenzia spaziale di provvedere ad alcune operazioni aggiuntive come quelle legate al sistema Flight Termination System (FTS) di NASA SLS oppure al ripristino di parte della carica dei Cubesat integrati all'interno dell'Orion Stage Adapter. L'uragano Ian, pur non facendo seri danni nella zona del Kennedy Space Center, ha complicato ulteriormente le operazioni.

Nonostante il primo lancio non abbia ancora avuto luogo, gli appaltatori della NASA stanno continuando a produrre le parti per le future missioni come Artemis II e Artemis III. Queste saranno le prime con equipaggio anche se solo l'ultima porterà effettivamente un uomo e una donna sulla superficie della Luna. Diverse parti sono già state realizzate nei vari stabilimenti sparsi negli Stati Uniti e l'ultima novità riguarda i motori RS-25 che sono impiegati alla base dello Space Launch System e che derivano da quelli dell'orbiter dello Space Shuttle.

I motori RS-25 di NASA SLS per la missione Artemis II

Come scritto sopra, la missione Artemis II sarà la prima a portare un equipaggio (nel nuovo ciclo di missioni dopo quelle Apollo) verso la Luna. Pur non avvenendo l'allunaggio verranno ulteriormente aumentati i livelli di difficoltà e rischio rispetto alla prima missione potenzialmente mettendo a rischio le vite degli astronauti. Per questo la NASA vuole assicurarsi che tutto sia più che perfetto (anche grazie ai dati raccolti con Artemis I).

Il lancio di Artemis II è previsto intorno al 2024 e dovrebbe precedere di circa un anno Artemis III con l'allunaggio (le date però potrebbero variare). Negli scorsi giorni sono arrivati allo stabilimento di assemblaggio di Michoud vicino a New Orleans i quattro motori RS-25 per NASA SLS realizzati da Aerojet Rocketdyne.

I quattro motori saranno integrati nelle prossime settimane alla base dello stadio principale (Core Stage) di NASA SLS con quest'ultimo che sta venendo assemblato proprio nello stesso stabilimento. I motori erano in precedenza allo Stennis Space Center in Mississippi per ricevere controller aggiornati. I motori sono stati riutilizzati da precedenti velivoli e sappiamo che il modello E2047 ha volato in 15 missioni dello Space Shuttle mentre il modello E2059 ha effettuato cinque missioni. Gli esemplari E2062 ed E2063 non hanno invece mai effettivamente volato ma utilizzano alcune componenti già impiegate in precedenza.

Ricordiamo che nella missione Artemis II ci sarà un astronauta canadese e tre astronauti statunitensi. Nella missione Artemis III invece ci sarà un equipaggio che presumibilmente sarà composto da soli astronauti NASA. La prima donna ad allunare non potrà quindi essere Samantha Cristoforetti (attualmente comandante della ISS). Quello che sappiamo è che dagli accordi NASA-ESA, ci potrebbe essere almeno un astronauta europeo, non necessariamente italiano, a bordo di Artemis IV e di Artemis V. Queste missioni saranno pensate per assemblare il Lunar Gateway e non per allunare. Infine ci sarà un terzo astronauta europeo che non è stato ancora assegnato.

Un ottimo portatile che non ci pensate più per anni, spendendo poco? HP 255 con Ryzen 7, 8GB di RAM, schermo Full HD e 256GB di SSD torna al prezzo super di 459€ su Amazon!

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !