Alienware e Dell, ecco i nuovi notebook con CPU Intel Tiger Lake-H

L'arrivo dei processori Intel Core 11000 Tiger Lake-H è l'occasione giusta per Dell Technologies e la sua costola Alienware di rinnovare l'offerta dei portatili rivolti al mondo del gaming e non solo.

La prima novità si chiama Alienware m15 R6, un notebook spesso non più di 22 millimetri con processori fino al Core i9-11900H e GPU Nvidia dalla RTX 3050 Ti (TGP 80W) alla 3080 (125W), in abbinamento a uno schermo da 15,6 pollici Full HD a 165 Hz (3 ms) o un 360 Hz (1 ms) con G-Sync. C'è anche una terza opzione, ossia un QHD da 240 Hz (2 ms) con G-Sync.

Un massimo di 32 GB di memoria DDR4-3200 di tipo SO-DIMM e storage M.2 singolo o RAID 0 fino a 4TB (2 x 2TB) completano il quadro hardware. Alienware m15 R6 è dotato di una porta Ethernet (Killer E2600 1 Gbit) e un jack audio combo sulla parte sinistra, mentre a destra ci sono due USB 3.2 Gen 1 Type-A, una con PowerShare 2.

Posteriormente trovano spazio una USB 3.2 Gen 2 Type C (sui modelli dotati di RTX 3060 a salire c'è una Thunderbolt 4), una USB 3.2 Gen 1 e una HDMI 2.1. sul fronte della connettività garantito il Wi-Fi 6 grazie a una soluzione Killer AX1650. La batteria è da 86 wattora.



Alienware X (X17)

Più avanti nel corso dell'estate arriverà la serie Alienware X, sempre contraddistinta da CPU Intel Core 11000 Tiger Lake-H e GPU Nvidia GeForce RTX 3000, ma con uno spessore ridottissimo come potete apprezzare dalle immagini di quello che dovrebbe essere il modello X17.



Alienware X (X17)

Alienware ha creato un composto di raffreddamento chiamato Element 31, basato su una matrice di gallio-silicone che garantisce una riduzione della resistenza termica generale e di contatto, facilitando quindi la dissipazione rapida del calore dai componenti critici. Alienware ha inoltre progettato Quad-Fan, una tecnologia in attesa di brevetto che produce spinge il calore fuori dal notebook tramite un complesso sinergico di quattro ventole. Ne sapremo di più a inizio giugno.

In casa Dell invece ecco il nuovo G15. Il notebook sfrutta lo stesso sistema di raffreddamento che l'azienda usa per i notebook Alienware, con feritoie per l'ingresso dell'aria sopra la tastiera e nella parte inferiore del portatile, dove passano heatpipe in rame che allontanano il calore dai componenti critici con l'ausilio di quattro ventole da 56 mm che espellono l'aria calda. Per quanto riguarda l'hardware, si parla di CPU Core 11000 fino alla serie i7 e GPU GeForce RTX 3000 con TGP fino a 115W. Lo schermo, un 15,6 pollici Full HD, può avere un refresh rate di 120 oppure 165 Hz.

Dell ha presentato anche XPS 15 (9510) e XPS 17 (9710). Nel primo caso si prevedono CPU fino al Core i9-11900H e GPU fino alla GeForce RTX 3050 Ti (45W), con memoria e archiviazione a scelta rispettivamente fino a 64 GB e 4 TB. Lo schermo, un 16:10, può essere un Full HD 1920 x 1200 pixel non touch, oppure una soluzione sensibile al tocco tra un pannello 3840 x 2400 e un OLED 3456 x 2160 pixel. Completano il quadro due Thunderbolt 4, una USB 3.2 Gen 2 Type-C, un jack cuffie e un lettore di schede SD. Non manca il Wi-Fi 6 e una batteria che, a seconda della configurazione, è da 56 o 86 Wh.

Il Dell XPS 17 (9710) può ospitare CPU fino al Core i9-11980HK, GPU fino alla RTX 3060 (70W) e ha uno schermo da 17 pollici con risoluzione 3840 x 2400 touch oppure si può optare per un 1920 x 1200 non touch. L'altra differenza è insita nella batteria da 97 Wh. In termini di porte non c'è il lettore di schede, ma ci sono quattro Thunderbolt 4 e un jack cuffie.

Su entrambi i modelli ci sono quattro speaker Waves NX ottimizzati da Jack Joesph Puig, produttore vincitore di un Grammy che ha lavorato con Green Day, U2, Fergie, Sheryl Crow, Sum 41 e altri. Nelle scorse settimane Dell aveva già aggiornato l'XPS 13 con CPU Tiger Lake-U e schermo OLED opzionale.