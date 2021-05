Facebook chiederà di leggere la notizia prima di condividerla. Basterà contro la disinformazione?

La disinformazione è una piaga sociale sottovalutata, e i social network sono spesso e volentieri culla di questo pericoloso fenomeno. Per questo motivo Facebook ha deciso di testare una nuova e semplice funzione per cercare di arginare il problema: propone all'utente di leggere il contenuto di una notizia prima di condividerla.

Facebook non obbliga l'utente a leggere il link prima di condividerlo, ma almeno mostra un popup in cui chiede se si vuole andare oltre il titolo oppure no, lasciando libera scelta. Ci troviamo quindi di fronte a uno step in più che, sicuramente, non risolverà magicamente il problema, ma che potrebbe dare i suoi frutti.

Twitter, ad esempio, ha già implementato la funzione lo scorso giugno e i risultati sono arrivati. Secondo The Next Web sono il 40% in più gli utenti di Twitter che hanno letto le notizie prima di condividerle, mentre un altro dato afferma che molti di questi, dopo avere letto il contenuto della notizia, hanno deciso di non diffonderla in quanto non coerente con il titolo.

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) May 10, 2021

Per quanto riguarda Facebook, attualmente il test della funzione è stato distribuito al 6% degli utenti Android presenti nel mondo. Il fenomeno delle fake news e dei titoli clickbaiting ha trovato terreno fertile nell'ultimo anno, soprattutto in riferimento alle elezioni statunitensi del 2020 e alla pandemia da Coronavirus. Facebook ha sempre cercato di contrastare il problema, ma spesso non ci è riuscita per tutti i 2,6 miliardi di utenti attivi sulla piattaforma ogni mese.

