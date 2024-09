Inzone M10S e Inzone M9 II: Sony presenta nuovi monitor per giocatori, OLED e 4K

Sony Inzone è una linea di prodotti progettata per il gaming. La gamma Inzone include principalmente monitor e cuffie destinati ai giocatori su PC e console, con un'attenzione particolare alla compatibilità con PlayStation 5. Per quanto riguarda le cuffie, abbiamo i modelli Inzone H3, H7 e H9, insieme agli auricolari Inzone Buds. Queste cuffie offrono tecnologie avanzate come il suono surround 3D e microfoni a cancellazione del rumore, ideali per il gioco competitivo e per un'esperienza immersiva.

Fra i monitor, invece, abbiamo modelli con risoluzione 4K e 240Hz, con tecnologie come HDR, VRR (Variable Refresh Rate), e basso input lag, ottimizzati per il gaming su PC ad alte prestazioni e per la PlayStation 5. In particolare, Inzone M3 è una soluzione da 27 pollici a risoluzione Full HD basata su tecnologia IPS conf requenza di aggiornamento di 240 Hz. A questa si aggiunge Inzone M9, sempre da 27 pollici e basato su pannello IPS, questo monitor vanta una risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Ora Sony vuole fare un ulteriore passo in avanti con Inzone, approdando nell'ecosistema OLED, già presidiato da diversi produttori di monitor gaming per gli indubbi vantaggi che questa tecnologia può dare con i giochi. In particolare, i ridottissimi tempi di risposta aumentano la reattività del pannello e ne riducono la latenza, restituendo immagini solide e fedeli, senza decomposizioni neanche nei movimenti più rapidi. Abbiamo, quindi, Inzone M10S e Inzone M9 II.

Inzone M10S è il primo pannello OLED per il marchio gaming di Sony

Nel primo caso parliamo di un pannello con refresh rate addirittura da 480 Hz e tecnologia, come detto, OLED. Questa garantisce un tempo di risposta di soli 0,03ms GtG in modo da annullare qualsiasi effetto di blur anche durante le azioni più rapide. Parliamo di un pannello a risoluzione QHD 1440p con un picco di luminanza di 1300 nit e tecnologia MLA (Micro Lens Array). Quest'ultima viene normalmente utilizzata nei display OLED per migliorarne la luminosità, l'efficienza e l'angolo di visione. Viene impiegata principalmente nelle TV OLED di fascia alta e si riferisce a un array di microlenti poste sopra ciascun pixel del pannello OLED. Queste microlenti sono progettate per ottimizzare il modo in cui la luce viene emessa dagli OLED, riducendo la dispersione luminosa e massimizzando la quantità di luce che raggiunge l'osservatore.

Inzone M10S

Sony Inzone M10S è certificato secondo lo standard HDR true black 400 e vanta una copertura dello spazio colore DCI-P3 pari al 98,5%, secondo i dati di targa forniti da Sony. È un pannello 10 bit capace di visualizzare 1,07 miliardi di colori con diagonale di 24,5 pollici, ottimizzata per i tornei. Sony ha prestato attenzione anche al design, che è studiato per venire incontro alle esigenze dei giocatori e per restituire la sensazione di trovarsi nel settore premium, mentre non mancano supporti come VRR e G-Sync, insieme alle assistenze per il gaming. Con uno spessore di soli 4 millimetri e la possibilità di realizzare una serie di regolazioni per indirizzarlo al meglio verso l'utente, Inzone M10S sarà apprezzato anche da chi fa eSport. Lo stand presenta una rotazione di 360°, mentre il pannello può rotare su sé stesso da -5° a 25°. Questo tipo di stand è pensato in modo tale da consentire ai giocatori di posizionare qualsiasi tipo di tappetino del mouse e la tastiera nelle posizioni ideali per ottenere le migliori prestazioni.

Inzone M10S

Naturalmente è la tecnologia OLED che fa la differenza in una soluzione del genere, con pixel auto-illuminanti in modo da poter garantire neri perfetti. In questi casi, la luminanza può scendere fino a 0,0005 nit, in modo da garantire, in particolare, delle ombre molto accurate. Il monitor offrirà anche diverse modalità di visualizzazione, ottimizzate per i vari generi di gioco o per la visione dei film. Per quanto riguarda le opzioni di connessione, offrirà sia la HDMI 2.1 che la DisplayPort 2.1 (entrambe gestiscono fino alla risoluzione QHD 480 Hz).

Varie accortezze sono state prese dai tecnici di Inzone per prevenire il fenomeno del burn-in, che si verifica quando immagini statiche o elementi visualizzati a lungo sullo schermo lasciano un'impronta permanente, visibile anche quando il contenuto cambia. Questo accade perché i singoli pixel OLED possono degradarsi a velocità diverse a seconda della quantità di tempo in cui sono illuminati, causando una variazione di luminosità. In particolare, Screensaver diminuisce progressivamente la luminanza dei pixel quando il monitor non viene utilizzato, mentre Pixel Shift sposta impercettibilmente l'immagine per prevenire la persistenza. Nel caso di immagini statiche che rimangono fisse troppo a lungo il pannello realizza refresh automatici e modifica la luminanza.

Inzone M9 II: il 4K con refresh rate di 160 Hz

Inzone M9 II, invece, è una soluzione basata su tecnologia IPS a risoluzione 4K/2160p e refresh rate di 160 Hz, con diagonale di 27 pollici. Dispone di tecnologia di local dimming full array ed è certificato VESA HDR 600. Anche in questo caso abbiamo una copertura dello spazio colore DCI-P3 del 95% con la capacità di visualizzare 1,07 miliardi di colori differenti. Ritorna il supporto a VRR e G-Sync, così come un design premium che ben si addice al gaming competitivo e agli eSport.

Inzone M9 II

Per quanto riguarda la tecnologia di Full Array Local Dimming, Sony qui utilizza tecnologia proveniente dalla dimensione Bravia, così come gli algoritmi di quest'ultima per garantire che luci e ombre vengano gestite correttamente in tutte le aree dello schermo. Inoltre, per questo pannello Sony ha pensato anche a una tecnologia di Backlight scanning per ridurre il motion blur facendo lampeggiare la retroilluminazione in modo sequenziale dall'alto verso il basso dello schermo per ogni fotogramma, e garantire così immagini più nitide e chiare su tutto il display.

Per quanto riguarda lo stand, abbiamo uno spessore che varia da 8 a 13 millimetri a seconda dei vari punti della scocca, con ottime possibilità di regolazione e flessibilità nell'organizzazione della postazione di gioco, come nel caso del monitor precedente. Tornano modalità di visualizzazione simili a quelle di Inzone M10S, così come sono le medesime le porte.

Entrambi i monitor saranno disponibili all'acquisto a partire dal mese di ottobre a 1.349€ nel caso di Inzone M10S e a 999€ nel caso di Inzone M9 II.