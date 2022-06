Sony debutta nelle periferiche da gaming con INZONE: ecco cuffie e monitor per giocare

Oggi parliamo di novità targate Sony nell'ambito gaming, ma non parliamo di Playstation. Sony ha deciso infatti di entrare nel mondo dei videogiochi anche sul fronte delle periferiche, con un occhio di riguardo al mondo del gioco da PC.

Lo fa creando un nuovo marchio, 'INZONE', e mettendo sul piatto la sua esperienza nel campo delle cuffie e dei display. Il brand INZONE debutta con ben 3 modelli di cuffie da gaming e con 2 monitor.

INZONE H9, H7 e H3

Le cuffie si dividono tra due headset wireless (H9 e H7) e una cuffia cablata, INZONE H3.

Faranno gola a molti le nuove cuffie Sony INZONE H9, in pratica la versione gaming delle cuffie Noise Cancelling WH-1000XM5, con gli stessi materiali premium e le stesse caratteristiche sonore e di cancellazione del rumore.

Tra le caratteristiche di queste cuffie anche la tecnologia olografica 360 Spatial Sound, versione da gioco di 360 Reality Audio, e che permette di ricreare la spazialità del campo sonoro semplicemente personalizzando il profilo acustico in base alla forma delle proprie orecchie, riprese dall'apposita app per smartphone “360 Spatial Sound Personalizer”.

Il meglio della resa è poi ottenuta giocando su PC e attivando la virtualizzazione 7.1 surround tramite il programma INZONE Hub, che permette di mettere meglio in risalto suoni come i passi e gli spari in lontananza.

Grande attenzione anche al bilanciamento dei suoni di gioco e delle chat vocali con i compagni di squadra: un bottone sulle cuffie H9 e H7 permette di gestire l'equilibrio tra i due flussi audio, ad esempio prediligendo i suoni di gioco durante l'azione e la chat nelle fasi di messa a punto della strategia. In più il microfono ad asta fa anche da interruttore, mettendo in muto la propria voce quando esso viene sollevato e riattivandola quando rimesso in posizione.

INZONE H9 dichiarano 32 ore di autonomia con ANC attivato, mentre essendo prive della cancellazione del rumore INZONE H7 ne offrono 40. In più le Sony H9 offrono anche effetti luminosi RGB personalizzabili. Entrambe le cuffie possono essere utilizzate quando in ricarica tramite cavo USB-C, anche se, grazie alla ricarica rapida, basta una pausa di 10 minuti di gioco per avere a disposizione circa un'ora di autonomia.

Le cuffie sono compatibili con i sistemi Windows e con PS5, mentre al momento non sono compatibili con Xbox.

INZONE M9 e M3

INZONE M9 e M3 sono invece due monitor da gaming da 27", certificati DisplayHDR 600 e 400. Basato su pannello IPS 4K con tempo di risposta di 1 millisecondo GtG INZONE M9 può lavorare fino a 144 Hz e offre copertura dello spazio colore DCI-P3 al 95%, mentre invece INZONE M3 si spinge fino a 240 Hz su risoluzione Full HD. A differenziare i monitor anche la retroilluminazione, che nel caso di M9 è di tipo Full Array Local Dimming e permette 600 nit di picco.

Entrambi offrono la riproduzione di 1,07 miliardi di colori e funzionalità di Auto HDR Tone Mapping con PS5 e Auto Genre Picture Mode che adatta la riproduzione a giochi o film automaticamente. Inoltre il pannello Game Assist permette di regolare manualmente il livello del nero, di visualizzare il conteggio dei fotogrammi e il timer di utilizzo. Le caratteristiche dei monitor possono essere controllate dallo stesso software INZONE Hub che gestisce le cuffie, non costringendo così gli utenti a moltiplicare i programmi per la personalizzazione delle varie periferiche.

La funzione Auto KVM Switch/UBS-C (DP Alt Mode) permette di avere due PC connessi allo stesso monitor, con il display che fa da hub per le periferiche come mouse e tastiera. I piedi di supporto dei monitor sono stati pensati dai designer giapponesi con in mente il tipico layout utilizzato dai videogiocatori più incalliti e lasciando spazio a tastiera e mouse. Non mancano poi regolazioni dell'inclinazione e dell'altezza. Entrambi i monitor integrano altoparlanti.

Il monitor INZONE M9 e le cuffie saranno disponibili a partire dal mese di luglio, mentre per il monitor M3 sarà necessario attendere la parte finale dell'anno.