European Hardware Awards: i migliori prodotti dell'edizione 2020

Come tradizione, la sesta edizione della cerimonia di premiazione degli European Hardware Awards si sarebbe dovuta svolgere alla fine del mese di maggio nella serata che precede l'apertura ufficiale del Computex di Taipei. La pandemia globale ha prima posticipato a settembre, in seguito cancellato completamente l'edizione 2020 del Computex: da questo la scelta di assegnare quest'oggi i premi della European Hardware Awards in una versione online.

Sono stati identificati i migliori prodotti di ben 42 differenti categorie, che raccolgono tutte le differenti tipologie di periferiche nel mondo dei PC oltre a sistemi completi (desktop e mobile), soluzioni smartphone, di smart home e smartwatch. Le ultime categorie sono quelle che identificano i migliori prodotti di alcune specifiche tipologie: miglior tecnologia del 2020, miglior prodotto per l'overclock, miglior prodotto per il gaming e miglior prodotto in assoluto.