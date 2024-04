Samsung, 6,4 miliardi dagli USA per costruire uno stabilimento da 40 miliardi

Samsung ha annunciato un investimento record di oltre 40 miliardi di dollari per la costruzione di un nuovo stabilimento di produzione di semiconduttori a Taylor, in Texas. Questa mossa segna un'importante pietra miliare nel posizionamento degli Stati Uniti come nazione leader nella produzione di chip avanzati.

L'investimento di Samsung, uno dei più grandi per un progetto greenfield nella storia degli Stati Uniti, è stato reso possibile grazie a un finanziamento di 6,4 miliardi di dollari ai sensi del CHIPS and Science Act. Questo atto legislativo, volto a rivitalizzare l'industria dei semiconduttori nazionale, ha fornito incentivi cruciali per attrarre investimenti di aziende leader come Samsung. L'azienda è presente in Texas da decenni, avendo investito dal 1996 un totale di 18 miliardi di dollari all'interno delle sue operazioni ad Austin.

Samsung investe in Texas per la produzione di semiconduttori negli USA

Il nuovo impianto di Taylor sarà attrezzato con le più recenti tecnologie per la produzione di chip all'avanguardia, incluse quelle destinate all'intelligenza artificiale e ad altre applicazioni di punta. Secondo informazioni non ufficiali, Samsung mira a produrre semiconduttori con la sua tecnologia a 2 nanometri a partire dal 2026 e, oltre a incrementare la capacità produttiva, l'investimento di Samsung avrà un impatto economico sostanziale nello stato del Texas.

Si prevede che il progetto creerà almeno 21500 posti di lavoro, sia direttamente nell'impianto che indirettamente nell'ecosistema locale. Samsung ha sottolineato il suo impegno nella realizzazione di una nuova generazione di professionisti dei semiconduttori, investendo in programmi di istruzione e formazione in collaborazione con istituzioni educative e programmi mirati per i veterani militari.

"Non stiamo solo espandendo gli impianti di produzione; stiamo rafforzando l'ecosistema locale dei semiconduttori e posizionando gli Stati Uniti come destinazione globale per la produzione di semiconduttori", ha affermato Kye Hyun Kyung, CEO di Samsung Semiconductor. "Per soddisfare l'aumento previsto della domanda da parte dei clienti statunitensi, le nostre fabbriche saranno attrezzate per tecnologie di processo all'avanguardia e contribuiranno a portare sicurezza alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori negli Stati Uniti".

Oltre agli aspetti economici, Samsung ha sottolineato il suo impegno per la sostenibilità ambientale. L'azienda prevede di operare utilizzando il 100% di energia pulita e di integrare tecnologie avanzate di gestione dell'acqua, contribuendo a ridurre l'impronta ambientale delle operazioni di produzione di chip. Questo investimento storico di Samsung è stato accolto con favore dal governo degli Stati Uniti e dall'industria dei semiconduttori. Il presidente Joe Biden ha elogiato l'accordo, affermando che "supporterà la produzione di alcuni dei processori più potenti al mondo, fondamentali per tecnologie avanzate come quelle di intelligenza artificiale", rafforzando al contempo la sicurezza nazionale.

Con questo massiccio investimento, Samsung si posiziona come un attore chiave nella produzione di semiconduttori negli Stati Uniti. Il nuovo impianto di Taylor non solo aumenterà la capacità produttiva e di ricerca e sviluppo, ma rafforzerà anche l'intero ecosistema locale dei semiconduttori, creando opportunità economiche e contribuendo alla sicurezza nazionale attraverso catene di fornitura di chip più affidabili.