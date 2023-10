Italia aperta a investimento di Intel, ma anche di altri produttori di chip

Da mesi non sappiamo più nulla del potenziale impianto produttivo di Intel in Italia. La società non ha più parlato, dal governo bocche cucite. L'ultima dichiarazione la fece il governatore del Veneto, Luca Zaia, il quale lasciò aperto uno spiraglio per il prosieguo della trattativa.

D'altronde, stando alle ultime indiscrezioni, l'area identificata per far sorgere l'impianto di Intel sarebbe quella di Vigasio, in provincia di Verona. Intel, nel marzo 2022, parlò di un "potenziale investimento fino a 4,5 miliardi di euro" in Italia, per una fabbrica in grado di creare "circa 1500 posti di lavoro in Intel e altri 3500 posti di lavoro fra fornitori e partner". Al centro dell'impianto le ultime tecnologie di packaging (Foveros, EMIB, ecc.) messe a punto dagli ingegneri di Intel.

Adesso arriva finalmente una dichiarazione anche dal governo Meloni, con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha spiegato come l'Italia resti "aperta a un possibile investimento da parte di Intel nel Paese e accoglierebbe con favore anche altri produttori di chip", scrive Reuters.

"Il ministro ha detto che l'Italia ha offerto contributi di stato per facilitare gli investimenti di Intel e la società non ha chiesto altro", conclude l'agenzia di stampa. Non ci sono quindi sostanziali cambiamenti, sembra che tutto rimanga nel limbo, con il governo che rimanda la palla nel campo di Intel.

Il solito scaricabarile direte voi, ma pensando all'accordo ci è sovvenuto - premettiamo, è solo un pensiero - che a complicare l'intesa possa esserci anche una questione di natura logistica, ovvero il noto contenzioso tra Austria e Italia sul Brennero.

L'Austria, adducendo a motivazioni di natura ambientale, ha imposto limitazioni alla circolazione dei camion su un tratto di autostrada a nord del passo del Brennero. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato che il governo italiano presenterà un ricorso alla Corte di Giustizia europea.

Ed è proprio quell'arteria che dovrebbe collegare le Fab future di Magdeburgo, dove Intel realizzerà i chip con processi produttivi avanzati, con il potenziale impianto italiano dove quei chip dovrebbero essere posti su package innovativi per arrivare a ottenere il prodotto finale.

È vero che al momento non sembra esserci un divieto per un "camion che trasporta wafer di semiconduttori", ma di certo il contenzioso in essere non aiuta: le società, prima di investire miliardi, valutano ogni rischio e lo soppesano, anche quelli più improbabili.

Fermo restando che siamo più portati a credere che a bloccare la trattativa sia semplicemente il peso degli incentivi italiani, potrebbe esserci anche questo problema sullo sfondo. Non nascondiamo di provare un certo scetticismo sul buon andamento della trattativa, ma come sempre la speranza è l'ultima a morire.

Ricordiamo che, intervistato dal Corriere della Sera, il CEO di Intel Pat Gelsinger disse: "In origine abbiamo annunciato un impianto di packaging nell'Unione europea, e anche questo progetto resta. Adesso dobbiamo vedere dove far atterrare questo progetto, in quale Paese. L'Italia è ancora in gioco, ma anche altri Paesi candidati. Stiamo cercando di vedere dove. Decideremo entro l'anno". Le lancette dell'orologio corrono, vedremo se arriverà un annuncio nel corso dei prossimi due mesi.