Sk hynix annuncia la sua memoria HBM3E da 1,15 terabyte al secondo

Anche SK hynix sale sul carro della memoria HBM3E, l'ultima generazione della memoria che, oggi più che mai, si candida a guidare lo sviluppo di innovative applicazioni di intelligenza artificiale generativa. La casa sudcoreana ha inviato i primi sample della memoria ai clienti per le necessarie valutazioni, con l'auspicio di avviare la produzione in volumi nella prima metà del 2024.

La memoria HBM, High Bandwidth Memory, è una memoria ad alte prestazioni che prevede l'interconnessione verticale di più chip DRAM per raggiungere una bandwidth molto elevata: la HBM3E è la quinta generazione di questa memoria, segue infatti HBM, HBM2, HBM2E e HBM3.

Seppur la HBM abbia fatto una sua fugace comparsa anche nel mondo delle GPU consumer anni fa, oggi l'applicazione principale è negli acceleratori di intelligenza artificiale: recentemente NVIDIA ha svelato un aggiornamento di GH200 Grace Hopper Superchip equipaggiato proprio con memoria HBM3E.

In termini prestazionali, la HBM3E di SK hynix può processare fino a 1,15 terabyte di dati al secondo, un valore che sembrerebbe collocarla leggermente sotto l'analoga soluzione di Micron.

La casa sudcoreana assicura di aver riposto particolare attenzione alla dissipazione del calore, migliorandola del 10% con una tecnologia chiamata Advanced Mass Reflow Molded Underfill, o MR-MUF2, un processo che prevede il riempimento dello spazio tra i chip impilati con metallo liquido anziché la deposizione di una pellicola.

"Abbiamo una lunga storia di collaborazione con SK hynix su High Bandwidth Memory per soluzioni di elaborazione accelerata all'avanguardia", ha affermato Ian Buck, Vice President of Hyperscale and HPC Computing di NVIDIA. "Non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione con HBM3E per fornire la prossima generazione di AI computing".

NVIDIA userà quindi la memoria di SK hynix, probabilmente cercando di diversificare la fornitura per coprire una richiesta di acceleratori che, secondo le ultime indiscrezioni, si farà sempre maggiore nei mesi a venire.