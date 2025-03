Silicon Box in Italia, il sindaco di Novara nominato commissario straordinario

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha firmato l'intesa con il Governo per la nomina del sindaco di Novara Alessandro Canelli a commissario straordinario per la realizzazione dell'investimento di Silicon Box.

Procede apparentemente senza intoppi lo sbarco di Silicon Box in Italia. Nei giorni scorsi il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, è stato nominato commissario straordinario per la realizzazione dell'investimento della società di Singapore nel nostro Paese.

Il governo ha dichiarato di "interesse strategico nazionale" l'impianto di "advanced packaging e chiplet integration" che sorgerà a Novara, in quel di Agognate. Stando ai dati iniziali, si tratta di un investimento complessivo di 3,2 miliardi di euro, di cui 1,3 miliardi di euro di sussidio italiano già approvato dalla Commissione europea.

Il ministro Urso e i vertici di Silicon Box

La nomina di Canelli, secondo il presidente della regione Piemonte Cirio, è "un ulteriore passo avanti di questo progetto che il governo e il Piemonte hanno fortemente voluto e considerano strategico, che consentirà di portare sul nostro territorio 3,2 miliardi di investimento e oltre 1600 posti di lavoro".

Si prevede che l'impianto sarà pronto nel 2028, con i lavori di costruzione che prenderanno il via entro l'anno. Stantec, leader mondiale nella progettazione sostenibile in ambito ingegneristico, architettonico e ambientale, insieme al partner Drees & Sommer sono stati scelti da Silicon Box per la costruzione.

Stantec sarà responsabile del coordinamento generale, della progettazione architettonica e paesaggistica delle aree uffici e delle aree esterne, delle infrastrutture oltre che tutti i servizi di permitting e autorizzazioni.

Drees & Sommer, player globale nei servizi di consulenza e implementazione per i mercati immobiliare, infrastrutturale e industriale, fornisce servizi di ingegneria industriale, architettura, ingegneria strutturale e meccanica/elettrica, nonché servizi di progettazione di camere bianche/dry room per gli edifici di produzione e di centrali tecniche.

"Silicon Box ha scelto Stantec per la sua esperienza globale nella realizzazione di strutture produttive all'avanguardia e la partnership con Drees & Sommer evidenzia la dedizione di queste aziende all'eccellenza: entrambe le società vantano una vasta esperienza di progetti realizzati in tutto il mondo, che ci fornisce la fiducia necessaria per raggiungere gli obiettivi e le aspettative dell'Unione Europea, del Governo Italiano e delle amministrazioni locali", ha dichiarato Mike Han, Head of Business di Silicon Box.

"Siamo rimasti impressionati dalla dedizione di Stantec allo sviluppo sostenibile, che consentirà al futuro impianto Silicon Box di Novara di soddisfare gli elevati standard ambientali e comunitari europei. Il nostro recente incontro ha gettato solide basi per la fase di progettazione, e non vediamo l'ora di procedere con l'esecuzione".