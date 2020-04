Intel offre in bundle molti giochi con le proprie CPU Core i5 o superiori

AMD ci ha abituati a iniziative commerciali, a supporto della vendita di proprie schede video e processori, che hanno visto offrire in bundle diversi giochi. Intel sembra intenzionata a proporre la stessa formula per stimolare la domanda dei propri processori della famiglia Core.

"Accelerate Your Game", questo il nome dell'iniziativa che è apparsa sul sito del rivenditore inglese Overclockers UK a questo indirizzo, permetterebbe di ricevere un ricco bundle software a coloro che acquisteranno un processore Intel Core i5 o superiore entro il 30 settembre 2020, con possibilità di richiedere i codici per il download del software in bundle sino alla fine del mese di ottobre 2020.

Il pacchetto comprende i giochi Halo Wars 2, Dungeons 3, Hitman 2, Gears Tactics, VideoStudio Pro 2019, Corel Painters Essentials 7, DLC for The Cycle e World of Tanks oltre a un mese gratuito di Origin Access. Non sappiamo se questa promozione verrà estesa anche al mercato italiano e soprattutto se il bundle preveda tutti questi titoli o solo il download di una loro selezione a seconda delle preferenze dell'utente.