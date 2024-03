Il ministro Urso sul mancato investimento italiano di Intel: fatto il possibile

Incassata l'intesa con Silicon Box (qui tutti i dettagli), il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è tornato a parlare di Intel e del suo potenziale investimento nel nostro Paese, mai sbocciato. Intervistato a margine della prima giornata ministeriale del G7 sull'Industria, Tecnologia e Digitale a Verona, Urso ha spiegato che Intel ha rinviato i piani di investimento in Italia.

Nel marzo 2022, il colosso dei microchip annunciò l'intenzione "potenziale" di aprire un impianto di back-end (analogo a quello che realizzerà Silicon Box), con un "investimento fino a 4,5 miliardi di euro" che avrebbe creato "circa 1500 posti di lavoro in Intel e altri 3500 posti di lavoro fra fornitori e partner".

Da allora vi sono state molte indiscrezioni sia sul luogo della fabbrica (in pole position il Veneto con Vigasio) che sulla portata dei sussidi che l'Italia avrebbe concesso a Intel, con il benestare dell'UE. È evidente che non si è trovata la quadra, magari anche a fronte di mutate condizioni economiche, e per questo la società americana ha "rinunciato o rinviato i suoi investimenti in Francia e Italia, rispetto ad altri che prevede in Germania", ha detto Adolfo Urso, ripreso da Reuters.

Urso ha comunque sottolineato che se Intel dovesse cambiare idea, l'Italia è pronta a sedersi al tavolo. "Se deciderà di portare a termine quei progetti, noi saremo ancora qui", ha detto Urso.

Secondo una velina dell'agenzia di stampa Radiocor, il ministro non ha fatto il troppo facile e abusato gioco dello scaricabarile.

"Per quanto riguarda Intel, il governo attuale e quello precedente hanno fatto tutto il possibile, è Intel che ha rivisto i suoi progetti alla luce dei suoi piani rinunciando ad alcuni progetti più avanzati. Non abbiamo nulla da addebitare al precedente Governo o alle Regioni, abbiamo fatto tutti i compiti", ha sottolineato Urso.

Secondo molti, la decisione di Intel di aprire un impianto in Polonia di "assembly & test" sovrascrive l'originale progetto italiano, ma è bene ricordare che la società ci disse tutt'altro.

"Il nuovo impianto è differente e non sostituisce quello oggetto di interlocuzioni aperte con il Governo italiano, annunciato lo scorso anno. Si tratta di uno stabilimento simile agli impianti di "assembly & test" che Intel ha già aperto in altre parti del mondo. L'impianto discusso in Italia, come annunciato, riguarda un diverso processo nell'ambito della fase di back-end della produzione, con tecnologie nuove e innovative (un approfondimento qui, ndr)", scrivevamo per l'occasione, su precisazione della stessa società.

Con la flebile speranza che Intel ricambi nuovamente strategia e riprenda in considerazione l'Italia, il ministro ha ribadito che l'investimento italiano nell'ambito dei semiconduttori di Silicon Box sarà seguito da altri "nei mesi a venire". Insomma, dimentichiamoci Intel e andiamo oltre.