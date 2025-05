Apple: 'Perderemo centinaia di milioni, forse miliardi di dollari' senza le commissioni esterne ad App Store

La recente decisione giudiziaria che impedisce ad Apple di imporre commissioni sui pagamenti esterni alle app iOS rappresenta una penalizzazione fin troppo importante per la Mela. L'azienda stima perdite annuali per "centinaia di milioni o miliardi" di dollari e ha già presentato una mozione d'emergenza per sospendere l'ordine mentre prepara il suo appello.

La battaglia legale tra Apple ed Epic Games ha raggiunto un nuovo capitolo decisivo con la recente sentenza del giudice distrettuale Yvonne Gonzalez Rogers, che ha stabilito che il colosso tecnologico non può più addebitare commissioni sugli acquisti effettuati al di fuori dell'App Store. La decisione, immediatamente esecutiva, rappresenta un duro colpo per il modello di business di Apple, che si trova a dover modificare le proprie politiche commerciali.

La sentenza arriva dopo che il tribunale ha determinato che Apple non ha rispettato volontariamente una precedente ingiunzione del 2021, optando invece per quella che il giudice ha definito "l'opzione più anticoncorrenziale" e mettendo in atto quello che è stato descritto come un "evidente insabbiamento". Nella sua mozione d'emergenza depositata mercoledì scorso, Apple ha descritto l'ordine del giudice come "straordinario", sostenendo che "preclude in modo permanente ad Apple di esercitare il controllo sugli aspetti fondamentali delle sue operazioni commerciali".

Apple non intende rinunciare alle commissioni sugli acquisti effettuati fuori da App Store

Secondo quanto riportato da Ars Technica, l'azienda ha stimato che le restrizioni imposte potrebbero costare "centinaia di milioni o miliardi" di dollari annui, somme che "Apple non potrà mai recuperare". Prima della sentenza, Apple addebitava commissioni dal 12% al 27% sui pagamenti esterni, accompagnate da rigorosi requisiti di documentazione e revisione. La nuova decisione elimina completamente queste commissioni per le transazioni che avvengono al di fuori dell'app, modificando sostanzialmente l'economia dell'App Store.

Apple ha già aggiornato le sue linee guida per la revisione delle app per conformarsi alla sentenza, permettendo agli sviluppatori di includere pulsanti e collegamenti che indirizzano gli utenti verso opzioni di acquisto alternative. Applicazioni come Spotify e Amazon Kindle hanno rapidamente implementato questi cambiamenti, ottenendo l'approvazione per i loro aggiornamenti. Il tribunale ha anche vietato ad Apple di imporre restrizioni sul design dei pulsanti di pagamento, di mostrare schermate intimidatorie quando gli utenti lasciano l'app, di limitare il numero e la posizione dei collegamenti e di impedire l'uso di collegamenti dinamici.

Nel certificato che accompagna la mozione d'emergenza, Apple sostiene che l'ordine "cambia radicalmente l'attività di Apple e crea effetti destabilizzanti" per i clienti dell'App Store. L'azienda afferma inoltre che le restrizioni non si basano sulla sua condotta, ma "sono state imposte per punire Apple per il presunto mancato rispetto" dell'ingiunzione del 2021. La battaglia legale ha avuto inizio quando Epic Games ha intentato una causa contro Apple nel 2020, dopo la rimozione di Fortnite dall'App Store. Epic contestava le pratiche anticoncorrenziali di Apple, in particolare la sua capacità di bloccare i metodi di pagamento esterni che avrebbero permesso agli sviluppatori di evitare la commissione dell'App Store.

Apple ha dichiarato nella sua mozione che il suo appello dimostrerebbe di aver rispettato l'ingiunzione del 2021 "consentendo agli sviluppatori di app iOS di trasmettere informazioni agli utenti su opzioni di acquisto alternative". L'azienda sostiene inoltre che l'ingiunzione originale "non dice nulla sulle commissioni o sui prezzi", né sulle condizioni per il posizionamento dei link e sulla lingua utilizzata. L'azienda "farà appello" contro la decisione, pur rispettando al momento l'ordine del tribunale.