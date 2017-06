Skype 8.0 disponibile per tutti su Android: ecco la nuova interfaccia grafica

La scorsa settimana il team di sviluppo di Skype ha annunciato una nuova versione dell'app di messaggistica caratterizzata da un'interfaccia grafica del tutto nuova, con nuove funzionalità. Dopo la presentazione Microsoft ha anche rilasciato una versione Preview della nuova app, ma a pochissimi giorni dalla sua pubblicazione questa è stata sostituita con il nuovo client finalizzato. Skype 8.0 è attualmente in fase di roll-out per tutti gli utenti Android e implementa le novità di cui avevamo già parlato alcuni giorni fa a questo indirizzo.

A balzare subito all'occhio è la nuova interfaccia utente, decisamente più colorata e variopinta rispetto a quella utilizzata tradizionalmente sui client mobile e desktop. Ogni messaggio viene presentato all'interno di un fumetto con gradienti di colori diversi per ogni utente. Le chat sono state ridisegnate per apparire più "vive", ma c'è naturalmente la possibilità di personalizzare i colori in modo da smorzare la nuova personalità - fin troppo allegra - dell'app.

Ogni messaggio presenta in alto a destra un'icona apposita per le reazioni, in modo che ogni utente possa sottolineare il proprio sentimento in merito a quell'argomento specifico mostrando empatia. Le reazioni sono molto simili a quelle che ormai abbiamo imparato a riconoscere su Facebook, anche se qui sono in numero assolutamente maggiore (lasciando premuto sulla finestra si accede a tre pagine diverse di Reazioni) e alcune molto più irriverenti.

Skype aggiunge inoltre la sua versione delle "Storie", che possiamo ormai considerare una delle feature più copiate fra quelle disponibili sui client di messaggistica mobile. È doveroso dire che il primo ad implementarle, facendone il proprio cavallo di battaglia, è stato Snapchat. Gli Highlights (si chiamano così anche in italiano) spingono gli utenti a condividere i momenti principali della propria giornata inserendo in un flusso unico foto e video che la rappresentano al meglio.

In seguito alla pubblicazione i contatti potranno esprimere il proprio sentimento in merito all'Highlight con una Reazione. La nuova app implementa anche altre funzionalità, allineandosi a quanto offerto dalla concorrenza (WhatsApp e Facebook Messenger in primis): è possibile modificare gli sfondi e sono stati implementati add-in, bot e un nuovo pannello di ricerca "Trova bot" per conversare con l'intelligenza artificiale proposta da aziende e servizi.

Skype 8.0 è disponibile attualmente su dispositivi Android, anche se la fase di roll-out potrebbe impiegare un periodo più lungo per alcuni utenti. Noi lo abbiamo ricevuto solo su alcuni dispositivi, fra quelli che abbiamo a disposizione in redazione, mentre altri aspettano ancora l'aggiornamento. Tutto tace, ancora, per quanto riguarda il client aggiornato su iOS, ma anche quello dovrebbe arrivare nel prossimo futuro ad una data non ancora annunciata ufficialmente.