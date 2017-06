Microsoft annuncia il nuovo Skype. Ecco cosa cambia

Rimanere connessi oggi è la prerogativa per la maggior parte delle persone che tramite smartphone, tablet o anche PC e Mac cercano di ottenere sempre di più dai propri dispositivi come anche dalle applicazioni presenti per essi. Microsoft ha cercato di semplificare questo modo di fare e soprattutto ha cercato di migliorare questi aspetti ridisegnando completamente il proprio Skype.

La nuova versione migliora notevolmente le modalità con le quali è ora possibile connettersi con le persone a cui si tiene di più e in particolare è stato dato modo alle chat di gruppo di risultare più vivaci, espressive e personalizzate, così da poter chattare nel modo che si preferisce. Non solo, perché con il nuovo Skype si potrà disporre di infinite modalità per condividere quotidianamente ogni momento della propria vita.

Introdotta una nuova feature di Skype: Highlights. Gli Highlights consentono di creare una selezione dei momenti clou della propria giornata con foto e video, in modo da poterle poi condividere ogni momento. Per postare un Highlight, basterà accedere alla telecamera, fare una foto o un video e postarlo poi nei propri Highlights o inviarlo direttamente ai propri contatti o gruppi. Una volta postato tutti gli amici potranno esprimere una reazione con le emoticon o iniziare una conversazione. Oltretutto con il nuovo Skype sarà ora possibile personalizzare anche gli sfondi delle chat con qualsiasi tonalità si voglia.

Con il nuovo Skype sono stati implementati anche gli add-in e i bot. Nuovo il pannello di ricerca che permetterà agli utenti di usare ogni sorta di contenuti aggiuntivi oltre all'attivazione degli ormai irrinunciabili BOT. In questo caso sarà, ad esempio, possibile programmare un fine settimana di vacanza insieme a vecchi amici verificando prezzi e orari dei voli con il bot di Expedia. Non solo perché si potrà anche trovare i biglietti per una partita importante selezionando le alternative direttamente nella chat con il bot di StubHub. Insomma maggiore possibilità di collegare gli utenti ai brand e ai marchi preferiti direttamente dall’app di Skype in modo semplice ed intuitivo.