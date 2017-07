Samsung: dai Note 7 riciclati verranno recuperate 157 tonnellate di oro, argento, cobalto e rame

Adesso che Galaxy Note FE è ufficiale ed è già disponibile all'acquisto in alcuni mercati, come quello sudcoreano, Samsung ha rilasciato un comunicato a riguardo degli sforzi compiuti per le procedure di riciclo di Galaxy Note 7. Il phablet a vissuto una vita breve dopo che alcuni utenti hanno riportato incendi sprigionati da un difetto progettuale. Samsung si è trovata costretta a sospendere le vendite temporaneamente, per poi farlo permanentemente in una seconda campagna di richiamo. Galaxy Note 7, quindi è stato tolto dal mercato per sempre.

In alcuni paesi, però, Samsung è riuscita a reimmettere i dispositivi in vendita al fine di riuscire a ridurre le perdite complessive dovute alle spese di riciclo e di organizzazione delle campagne di richiamo. In questo modo i dispositivi che non erano stati utilizzati sono stati "ricondizionati", integrando in essi una batteria da 3.200 mAh più piccola rispetto a quella implementata sul modello originale. Queste unità sono state riportate in vita con il nome di Galaxy Note Fandom Edition, e le altre? Le altre sono state riciclate.

Stando alle nuove note rilasciate ufficialmente, dalle operazioni di riciclaggio Samsung sarà in grado di recuperare 157 tonnellate di metalli, fra cui oro, argento, cobalto e rame. La compagnia inizierà a riciclare i vecchi Note 7 già usati che non può rivendere come ricondizionati alla fine del mese, separando prima le componenti che potrà riutilizzare. Fra queste i display AMOLED, alcuni fra i semiconduttori presenti come quelli relativi alle memorie, e i moduli per la fotocamera utilizzando metodiche definite "eco-friendly".

Alcune delle componenti estratte verranno utilizzate all'interno delle richieste d'assistenza delle unità Fandom Edition, mentre le restanti potrebbero essere vendute ai partner commerciali. Durante le operazioni di riciclo Samsung coopererà sia con aziende nazionali, che con aziende straniere, in modo da estrarre quanto possibile dai Note 7 ormai invendibili. Tutto sarà svolto nella maniera meno invasiva possibile per l'ambiente in modo da rispondere alle richieste delle organizzazioni per la tutela ambientale in materia di riciclo delle risorse.