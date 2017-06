Samsung Galaxy Note 7 ''ricondizionati'' in arrivo dal prossimo 7 luglio. Si chiameranno Fandom Edition

I Samsung Galaxy Note 7 sono pronti ad una nuova vita. E' quanto si scopre da alcune indiscrezioni interne all'azienda che sembrano tutte indirizzarsi sul fatto che il "defunto" phablet dell'azienda sudcoreana potrebbe tornare in vendita dal prossimo 7 luglio nei negozi della Corea del Sud. Un riposizionamento chiaramente importante per l'azienda che dopo aver perso una cospicua somma di denaro con lo stop definitivo del phablet durante lo scorso anno, è ora pronta a riproporre il device opportunamente modificato e dunque completamente sicuro per ottenere almeno qualche entrata e non dover completamente "gettare" i Note 7 già prodotti e rimasti chiaramente invenduti.

In questo caso le notizie che giungono dal quartier geenrale di Samsung sono quelle di posizionare sul mercato sudcoreano almeno 400.000 unità di Note 7 che verranno distribuiti tramite operatori nazionali ad un prezzo che potrebbe aggirarsi sui 550 euro. Una cifra che in qualche modo potrebbe invogliare gli utenti che, seppur con l'imminente uscita del Note 8 durante i prossimi mesi, risparmierebbero non poco portando a casa comunque un dispositivo fortemente concorrenziale e ancora attuale.

Interessante notare il nome che il nuovo phablet di casa Samsung potrebbe ottenere: Galaxy Note 7 FE dove FE sta per "Fandom Edition" ossia il gruppo di persone che solitamente risulta unita per la passione di un qualsiasi argomento. In questo caso forse il riferimento è al fatto che coloro che acquisteranno lo smartphone sono quegli utenti rimasti fedeli alla serie Note di Samsung. Oltretutto sembra che l'azienda sudcoreana abbia deciso di "impreziosire" il Note 7FE con il nuovo assistente virtuale Bixby che dunque potrebbe fare la sua comparsa accanto ai Galaxy S8 e S8+ unici device che al momento lo posseggono.

Chiaramente questo lancio limitato alla sola Corea del Sud potrebbe divenire unico ed isolato. In Italia, come anche in altri paesi, difficilmente il phablet verrà importato. Questo anche per l'imminente arrivo della nuova generazione che dalle indiscrezioni ultime dovrebbe venire presentata durante la fine di agosto con importanti novità in seno al suo aspetto, con il nuovo Infinity Display somiglierà agli attuali Galaxy S8 e S8+, ma anche con una doppia fotocamera al posteriore pronta a concorrere con gli altri produttori che da tempo l'hanno implementata nei loro top di gamma.