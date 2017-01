iPhone 7 è lo smartphone più potente del 2016, Samsung fuori dalla Top 10

AnTuTu è uno dei più celebri benchmark per smartphone, ed è utile per verificare le performance di un dispositivo stabilendo un punteggio unico che sottolinea le capacità lato CPU, GPU, memorie. La compagnia alla base del tool di benchmark ha rilasciato la classifica annuale con i 10 migliori smartphone in ambito prestazioni. iPhone 7 Plus e iPhone 7 occupano le prime due posizioni, aiutati da una piattaforma più recente delle restanti disponibili sul mercato, ma quello che sorprende è la mancanza di Samsung all'interno della Top 10.

Con un punteggio di 181316 e 172001 iPhone 7 Plus e iPhone 7 vantano le prime posizioni del podio, e a chiudere il podio troviamo OnePlus 3T con un punteggio di 163013. Fra gli Android ci sono esclusivamente smartphone cinesi e taiwanesi. In quarta posizione LeEco Le Pro3, in quinta posizione Moto Z (di Lenovo), in sesta OnePlus 3. Sul fronte Android sono i processori Qualcomm Snapdragon 820 e 821 ad avere la meglio per via di un buon equilibrio fra le prestazioni della CPU e quelle grafiche, che AnTuTu tiene in grande considerazione.

La società ha rilasciato anche i risultati relativi esclusivamente ai dispositivi iOS, dove è iPad Pro da 12,9" (con SoC Apple A9X) ad essere il più potente, seguito da iPhone 7 Plus e da iPad Pro da 9,7". iPhone 6S e iPhone 6S Plus si difendono ancora bene con valori fra i 135000 e i 138000 punti, e anche il piccolino iPhone SE non sfigura nei dati rilasciati. Molto indietro invece iPhone 6 Plus, fattore che sottolinea il livello di evoluzione tecnologica delle due ultime generazioni. In definitiva possiamo dire che la strategia di Apple, quella di prodursi i SoC in proprio, sta pagando.

Per entrare nelle classifica AnTuTu gli smartphone devono apparire all'interno del database di test almeno 2 mila volte, e il punteggio viene determinato sulla base della media dei risultati ottenuti.