Galaxy S8 verrà commercializzato il 28 aprile. Ritardi dovuti al nuovo processore a 10nm?

Il nuovo Samsung Galaxy S8 dovrebbe venire commercializzato il prossimo 28 aprile e non più il 21 aprile. Questo è quanto emerge da alcune informazioni ricevute da Evan Blass, il noto blogger americano solito a svelare dettagli su smartphone non ancora ufficializzati, il quale dichiara come Samsung sia pronta a rimandare di una settimana il lancio ufficiale del proprio nuovo top di gamma.

Sounds like low yields on the 10nm SoCs (SD835/EX8895) powering S8 could be the main reason for the sched change. LG looking smarter today. https://t.co/rsRzut3Oav — Evan Blass (@evleaks) 6 marzo 2017

I precedenti rumor avevano preannunciato la messa in commercio del nuovo Galaxy S8 e S8 Plus per il 21 Aprile a circa un mese di distanza dalla presentazione ufficiale che come sappiamo avverrà in uno specifico evento il prossimo 29 marzo. La data di apparizione sugli scaffali di tutto il mondo però sembra essere stata già posticipata dall'azienda sudcoreana a causa di alcune modifiche dell'ultimo "minuto" sul nuovo chip a 10nm che lo smartphone possederà.

E' chiaro che Samsung non ha mai ufficializzato una data di commercializzazione e in questo caso le indiscrezioni sul possibile ritardo a causa di una messa a punto finale dei chip potrebbero essere anche sola fantasia di un passaparola tra fonti interne con la sola volontà da parte dell'azienda sudcoreana di rilasciare il suo nuovo smartphone con più cautela del solito soprattutto dopo gli eventi drammatici del Galaxy Note 7.

Per il resto le novità sullo smartphone di Samsung rimangono confermate con un prodotto pronto a dare battaglia ai vari LG G6 e Huawei P10 forte della sua novità più importante ossia il nuovo "Infinity Display" che per la prima volta sarà presente su di uno smartphone dell'azienda sudcoreana. Niente più tasto Home fisico ma un pannello che si estenderà per 5.8" e 6.2" riuscendo però a mitigare l'aumento delle dimensioni effettive del Galaxy S8 e S8 Plus che dunque si avvicinerà fortemente ad un Galaxy S7 ed S7 Edge.