Samsung Galaxy S8 sempre più vicino. Eccolo in nuove immagini e in un video dal vivo

La presentazione del nuovo Samsung Galaxy S8 avverrà il prossimo 29 marzo. Sul nuovo top di gamma dell'azienda sudcoreana però si sa già tutto e se mancano alcune conferme sulle specifiche tecniche o su alcune caratteristiche della nuova interfaccia grafica, di certo quello che non manca oggi è la conoscenza totale del suo aspetto. Immagini rubate o video leaked hanno, infatti, permesso di capire il reale design del nuovo smartphone di Samsung pronto ad essere commercializzato durante il prossimo mese di aprile con probabili preordinazioni già dal 10 aprile.

Come ogni giorno, o quasi, anche oggi sono apparse in rete nuove immagini che ritraggono il futuro top di gamma dell'azienda coperto da una cover in silicone che ne nasconde leggermente il profilo laterale ma che permette comunque di ammirare l'intera superficie dell'ormai noto "Infinity Display" che Samsung ha registrato qualche settimana fa e che dunque farà la sua comparsa per la prima volta proprio con il nuovo Galaxy S8. Un display che ricordiamo possederà due diverse dimensioni in base alla versione e sarà dunque pari a 5.8 pollici per il classico Galaxy S8 mentre di amplierà a 6.2 pollici nella versione Plus. Da non sottovalutare che le dimensioni della versione maggiorata, ossia la Plus, saranno in linea con quelle dell'attuale Galaxy S7 Edge che però possiede una superficie utilizzabile dello schermo di "soli" 5.5 pollici.

Ottimizzazioni estreme dunque per il nuovo smartphone della casa sudcoreana che ha dunque deciso di eliminare il tasto Home fisico permettendo agli utenti di ottenere una maggiore superficie utilizzabile senza però compromettere l'usabilità dello smartphone. Le immagini permettono anche di osservare il cosiddetto "Ambient Display" ossia la funzione tipica degli ultimi Galaxy che in standby mantengono comunque il display attivo per alcune minimali informazioni (come l'orologio o il calendario) permettendo comunque bassi consumi. Visibile sul nuovo Galaxy S8 anche la presenza nella parte inferiore del dispositivo della USB Type-C e del foro per il jack da 3.5mm. Nella parte superiore invece presente il secondo microfono e lo slot per la nanoSIM assieme alla MicroSD per l'espansione della memoria, ritornata in auge con il Galaxy S7 dopo essere stata eliminata con dispiacere nella precedente generazione.

Oltre alle immagini è possibile osservare il nuovo Galaxy S8 di Samsung anche in un video leaked di breve durata. Durante i 15 secondi si può avere conferma di alcune caratteristiche che il nuovo smartphone di Samsung possederà: parliamo innanzitutto del display a tutta superficie che, come detto, elimina completamente la presenza di un tasto Home fisico privilegiando tasti a schermo classici ormai per Android, ma anche e soprattutto il sensore biometrico nella parte posteriore in alto accanto al sensore della fotocamera.

Per Samsung dunque si aprirà il prossimo 29 marzo una nuova era con il Galaxy S8 e S8 Plus. Lo smartphone deve far recuperare il terreno perso dall'azienda con la grave debacle avvenuta con il Galaxy Note 7, ritirato dal mercato per le ormai famose esplosioni causate da batterie difettose e progettazioni errate. In questo caso Samsung sembra aver capito la lezione e con il Galaxy S8 è pronta a recuperare la fiducia dei suoi utenti cambiando le carte in tavola da un punto di vista estetico e non solo.