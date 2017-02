Samsung Galaxy S8, annunciata la data di presentazione ufficiale

Samsung ha inviato i primi inviti per una presentazione (nemmeno tanto) misteriosa che si terrà il prossimo 29 marzo. Il protagonista sarà uno smartphone, come si evince dal motto scritto in bianco su sfondo nero: "Unbox your phone". E quello smartphone sarà con moltissime probabilità il prossimo Galaxy S8, l'attesissimo top di gamma che è mancato all'appuntamento del Mobile World Congress. L'evento principale si terrà a New York, insieme ad altri eventi satellite sparsi per il mondo. Insomma il Galaxy S8 verrà mostrato al mondo fra circa un mese.

We all know what a phone looks like… or do we?

On 03.29.2017 #UnboxYourPhone pic.twitter.com/L2rTV4mMRn — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 26 febbraio 2017

Sul fronte delle specifiche tecniche si è discusso parecchio nelle scorse settimane, mentre il design non dovrebbe avere segreti. Lo smartphone avrà un form factor sullo stile di LG G6, quindi con cornici molto ridotte, ma ancora più estremo. Dovrebbe inoltre avere due varianti, fra cui una con display curvo come da tradizione per Samsung, e specifiche tecniche riviste verso l'alto con processori a 10-nm. Per quest'anno l'azienda coreana ha voluto puntare su un'operazione solitaria in grande stile, un po' come Apple, e non sfruttare il MWC come vetrina per il suo top di gamma.

Su Twitter scrive: "Conosciamo tutti com'è fatto uno smartphone, ma ne siamo proprio sicuri?", rimandando all'invito del 29 marzo per la presentazione del nuovo modello. I riflettori al momento sono tutti puntati a Barcellona, ma è chiaro che il mercato è ancora in stand-by nell'attesa del prodotto più importante della categoria, almeno sul fronte commerciale, che arriverà solamente a qualche settimana di distanza.