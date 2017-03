Continua il crollo di Windows Phone, mentre rimangono costanti iOS e Android

Nel 2016 il mercato degli smartphone è cresciuto solamente del 2,5%, ma la IDC prevede per il 2017 un "rimbalzo" che dovrebbe mantenersi costante per i prossimi 5 anni. Secondo la società d'analisi infatti il settore degli smartphone dovrebbe crescere fino al 2021 di circa il 3,8%, anno in cui sono attese vendite per oltre 1,75 miliardi di dispositivi. Nel 2017 il volume delle consegne dovrebbe crescere del 4,2% con circa 1,53 miliardi di consegne complessive effettuate.

Non cambierà, secondo IDC, la ripartizione delle consegne fra sistemi operativi, con Android che manterrà l'85% delle quote di mercato e iOS che occuperà il resto. A mantenere la domanda alta saranno le nuove feature attese nella categoria, fra realtà virtuale e aumentata, mentre la mancanza di partner commerciali disposti ad investire sulla piattaforma Windows ne decreterà un sostanziale fallimento. Nel 2017 rimbalzerà anche iOS grazie ai nuovi dispositivi attesi a fine anno.

Android: a spingere le consegne dei dispositivi Android saranno i mercati del Medio Oriente e dell'Africa, oltre all'area Asia/Pacifico e all'Europa Centrale e Orientale. Il prezzo medio di vendita dei prodotti con il robottino verde sarà nel range fra 150 e 200 dollari, laddove nei paesi evoluti la cifra media richiesta sarà ben superiore, anche del doppio. Il mercato dei dispositivi dai 5 pollici in più rappresenterà il grosso della richiesta in ambito Android: nel 2016 il 75% delle consegne ha riguardato dispositivi con display più ampi di 5 pollici, percentuale che nel 2021 sarà del 91%.

iOS: il 50% delle consegne di iPhone verrà effettuato nei prossimi cinque anni ancora una volta nell'America del Nord e nell'Europa Occidentale, ma Apple crescerà in Asia/Pacifico anche grazie all'apporto delle vendite in Cina. Nel 2016 la regione ha rappresentato il 30% delle vendite di iPhone e nel 2021 il 36% delle consegne del melafonino verranno effettuate proprio in Asia/Pacifico. La crescita per Apple sarà complessivamente del 4,9% nel 2017, secondo IDC.

Windows Phone: Windows Phone continua a mostrare un lungo e inevitabile declino dal momento che molti produttori si sono arresi di fronte ai mancati risultati della piattaforma. IDC si aspetta che il volume delle consegne diminuirà di quasi il 70% nel 2017, con un valore unitario di soli 1,8 milioni di dispositivi. Non è chiaro attualmente se la società abbia un nuovo piano per riconquistare la fiducia dei diversi OEM o se puntare tutto su un dispositivo fatto in casa come Surface Phone. In mancanza di risposte chiare, IDC non vede troppe speranze per la piattaforma.