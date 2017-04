Sony vuole mandare in pensione la carta con DPT-RP1, tablet con display e-ink

Per anni la tecnologia ci ha promesso che avrebbe sostituito definitivamente la carta, permettendoci di fare a meno dei pesanti libri tradizionali. Al loro posto si potrebbe utilizzare ad esempio un enorme tablet facilmente trasportabile con display simile alla carta vera e propria, ed è proprio questa l'idea dei tecnici Sony con il nuovo DPT-RP1. In realtà l'idea non è del tutto nuova visto che Sony è stata tra i pionieri della tecnologia e-ink annunciando nel 2004 Librie, il primo prodotto con display e-ink progettato per la lettura (no, non è stato un Kindle di Amazon).

Sony DPT-RP1 è il successore di DPT-S1, offre la stessa diagonale per il display (13,3 pollici) ed una risoluzione molto più elevata (1650x2200 pixel contro 1200x1600). Lo schermo è di tipo "non-slip", quindi ruvido, fattore che secondo il produttore dovrebbe migliorare l'esperienza di scrittura con la penna digitale inclusa rendendola molto simile alla scrittura su carta vera e propria. Rispetto al suo predecessore il design si evolve diventando più sottile e leggero: stando alle parole di Sony il nuovo dispositivo è spesso più o meno come una pila di 30 pagine di carta.

A corredo del nuovo tablet Sony ha sviluppato una nuova Digital Paper App per desktop al fine di rendere semplice il processo di conversione in PDF di siti web e documenti in modo da inviarli via wireless al tablet per poterli fruire sul suo ampio display e-ink. Grosso limite del nuovo tablet Sony? La compatibilità esclusiva con file PDF: il prodotto infatti non nasce come un reader a tutto tondo come i prodotti della serie Amazon Kindle, ma piuttosto come un dispositivo per la gestione di documenti in mobilità per i professionisti che vogliono limitare l'uso della carta.

Fra Sony DPT-S1 e il nuovo DPT-RP1 la concorrenza è comunque aumentata e Sony non è più l'unica in questa particolare nicchia di mercato: ci riferiamo principalmente a reMarkable, un piccolo progetto basato su un tablet molto simile che verrà venduto a partire da questa estate. Certo è che Sony dalla sua avrà la forza del brand e una potenza di fuoco ben maggiore rispetto alla piccola start-up concorrente nel settore. Il tutto offerto ad un prezzo molto simile: 80.000 Yen in Giappone con disponibilità prevista per il 5 giugno. Al cambio attuale circa 685 Euro.