Windows 10, Microsoft annuncia la data di rilascio ufficiale del Fall Creators Update

Windows 10 Fall Creators Update arriverà il 17 ottobre, e ad annunciarlo è finalmente Microsoft. La compagnia di Redmond ha tenuto una presentazione a IFA 2017 in cui ha mostrato le novità del secondo major update del 2017 concentrandosi quasi del tutto sulle funzionalità relative alla Mixed Reality e ai visori compatibili che verranno rilasciati nello stesso periodo, a partire dal 17 ottobre. I nuovi prodotti si baserannoin parte su tecnologie che abbiamo già visto su HoloLens.

Fall Creators Update basa le sue fondamenta sul Creators Update rilasciato nella prima parte dell'anno. Windows 10 è oggi installato su 500 milioni di PC in tutto il mondo e il nuovo aggiornamento implementerà novità minori e maggiori. Per quanto riguarda la Mixed Reality, sono già tante le società scese in campo con diversi visori compatibili: Dell, ASUS, Acer, HP e Lenovo hanno già annunciato le loro soluzioni, con prezzi inferiori rispetto ai competitor basati sulla VR.

Fra le altre novità citiamo il nuovo linguaggio stilistico noto come Fluent Design, con sezioni trasparenti realizzate con un materiale definito "Acrilico", la Game Mode che offre prestazioni ottimizzate con i videogiochi al fine di ricercare un'esperienza migliore. Con la Game Mode le app in background impegneranno un computo minimo di risorse, impattando poco e niente sul gameplay. Fra le altre novità maggiori troviamo migliorie su Windows Ink e su OneDrive.

L'utente può infatti disegnare o prendere appunti direttamente sui file PDF (ad esempio con la Surface Pen o con le altre tecnologie di terze parti compatibili), e verrà in seguito aggiunta una funzionalità definita "Find My Pen" per impedire lo smarrimento dei pennini. Su OneDrive invece troviamo una - attesissima - modalità chiamata files-on-demand, con cui gli utenti potranno salvare in locale i file che si trovano in cloud oppure decidere se richiamarli solo quando serve.

Navigando nella cartella saranno tutti visibili, ma i meno importanti utilizzeranno lo spazio di archiviazione locale solo se effettivamente necessario. Ci sarà anche una modalità di tracciamento dell'occhio per utenti con mobilità limitata, e un'app Foto ridisegnata. Grandi assenti, fra le novità annunciate lo scorso maggio, Timeline e le feature che consentivano di spostarsi fra vari dispositivi (iPhone, Android o PC) all'interno dell'esecuzione di un compito o un lavoro.

Windows 10 Fall Creators Update arriverà quindi a partire dal 17 ottobre per i primi utenti, con il roll-out che verrà gestito come al solito in maniera progressiva. Non mancate di seguire le nostre pagine per ottenere ulteriori aggiornamenti sull'argomento e sulle altre novità di IFA 2017.