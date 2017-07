Microsoft conferma: niente Timeline su Windows 10 Fall Creators Update

Durante lo scorso mese di maggio, in occasione della Build 2017, Microsoft annunciava la feature Timeline su Windows 10 promettendone l'arrivo con il Fall Creators Update. Si tratta di una delle funzionalità più attese del prossimo aggiornamento e fra le più interessanti: Timeline è progettata per consentire agli utenti di Windows 10 di eseguire diverse operazioni fra dispositivi Windows 10 differenti, passando l'attività da un device all'altro in qualsiasi momento. Una feature simile a Continuity di Apple, ma ovviamente più versatile e compatibile con più dispositivi.

Pare però che la compagnia non riuscirà ad implementare Timeline prima dell'arrivo del Fall Creators Update per Windows 10, e a dirlo è Joe Belfiore di Microsoft, quindi la conferma della notizia è ufficiale: "Timeline non ci sarà sul Fall Creators Update", si legge su un tweet pubblicato dal dirigente della compagnia. "Stiamo pianificando di inserirlo su una build Insider appena dopo il lancio del Fall Creators Update". In seguito al post Belfiore ha spiegato che si è trattato di un malinteso, visto che Microsoft non ha mai pensato di inserire Timeline con il prossimo update.

Timeline si ricongiunge ad un'altra funzionalità che non sarà introdotta con il prossimo major update: Pick Up Where You Left Off. Se la prima si integra sul task switcher di Windows 10, dando la possibilità di osservare le attività aperte su tutti i dispositivi Windows 10 compatibili, Pick Up Where You Left Off sfrutta Cortana per ripristinare le attività non solo avvenute su dispositivi Windows 10, ma anche su iOS e Android dove l'assistente virtuale di Microsoft è già disponibile. Sarà quindi possibile iniziare un documento Word su un Surface Pro e finirlo su un iPhone 7.

There's no way the Windows 10 Timeline feature will ship in time for the Fall Creators Update https://t.co/OHcf2siVKj — Tom Warren (@tomwarren) 3 luglio 2017

Timeline e Pick Up Where You Left Off sono funzionalità molto simili a Continuity di Apple, ma al tempo stesso con una visione ben più ampia. Laddove Continuity si ferma all'interno dell'ecosistema della Mela, le feature di Microsoft abbracciano una grande fetta dei dispositivi mobile e non presenti sul mercato. Bisognerà però aspettare ancora un po' per poterne disporre, visto che a questo punto ci sembra realistico supporre un lancio di Timeline nella prima parte del 2018 e difficilmente prima. Windows 10 Fall Creators Update è invece previsto ad autunno.